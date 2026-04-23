Con el tramo final de la Primera FEB en juego, el HLA Alicante afronta semanas decisivas para definir su rumbo inmediato. El equipo se mantiene en la pelea por entrar en el play-off de ascenso, un objetivo que marcará no solo el desenlace de la temporada, sino también muchas de las decisiones clave de cara al futuro del proyecto deportivo con nombres propios encima de la mesa.

HLA Alicante habla del contrato de Rubén Perelló en el banquillo

El director deportivo del HLA Alicante, Armando Guerrero, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha dejado en el aire la continuidad de Rubén Perelló al frente del equipo: “Tiene contrato, pero vamos a ver cómo termina la temporada. Nadie sabe qué pasará ni dónde estaremos”. Además, el dirigente del club alicantino ha reconocido que la dirección deportiva está analizando todos los escenarios posibles para decidir si acudirán al mercado de fichajes en verano.

Armando Guerrero también ha querido subrayar que el foco inmediato está en definir el proyecto deportivo: “Primero tenemos que ver qué equipo queremos y, a partir de ahí, decidir”. El HLA Alicante se encuentra en fase de estudiar la plantilla y valorar qué confección debe hacerse en los próximos meses, dependiendo de dónde acabe el equipo en Primera FEB.

El futuro de Rubén Perelló en el HLA Alicante de Primera FEB

El HLA Alicante afronta el tramo final de la Primera FEB en una situación muy igualada. El equipo es noveno, con un balance de 15 victorias y 14 derrotas, empatado con Menorca y a las puertas de los puestos de play-off, que marcan las posiciones de ascenso. Por delante tiene a rivales como Movistar Estudiantes o Gipuzkoa, ya más asentados, mientras que por detrás la pelea también aprieta. A falta de tres partidos, los alicantinos visitan a Palma, reciben a Tizona Burgos y cierran la liga en la pista de Zamora.

En este contexto, el futuro de Rubén Perelló está muy ligado al rendimiento inmediato. El objetivo realista pasa por meterse en play-off y pelear por un ascenso a ACB que ilusiona al club, aunque es complicado que se produzca por la competencia. Un buen final de liga, especialmente logrando la clasificación y compitiendo en las eliminatorias, podría reforzar la continuidad del técnico.