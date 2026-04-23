El mercado de la Euroliga empieza a moverse con fuerza de cara a la próxima temporada, y varios clubes importantes ya trabajan en reforzar sus plantillas. Entre ellos, el Barça Basket aparece como uno de los equipos más activos, siguiendo de cerca a perfiles diferentes con tal de hacer una minirevolución este verano. Uno de los rumores más fuertes de las últimas semanas tiene una situación contractual llamativa que podría afectar.

Alpha Diallo y la cláusula NBA con el AS Mónaco

El futuro de uno de los referentes del AS Mónaco, Alpha Diallo, está siendo un tema de debate en las últimas semanas, posicionándose como uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes. Con contrato hasta 2028 con el conjunto monegasco, la situación del jugador podría cambiar debido a una cláusula en su contrato que le permitiría salir rumbo a la NBA si recibe una oferta, tal y como ha informado el periodista Tomer Givati.

Según adelantó BasketNews, Diallo ha despertado el interés de al menos una franquicia de la NBA a lo largo de esta temporada, aunque no ha trascendido el nombre del equipo. No obstante, su rendimiento en la Euroliga —con promedios cercanos a los 12 puntos, 4 rebotes y más de 1 robo por partido— también ha llamado la atención de varios clubes europeos.

Alpha Diallo: el interés del Barça Basket y del Hapoel Tel Aviv

El Barça Basket se ha posicionado como uno de los equipos interesados en Alpha Diallo de cara al próximo mercado, al considerar que su perfil encaja perfectamente en su idea de plantilla. El alero destaca por su capacidad defensiva, su físico y su versatilidad para ocupar varias posiciones en el perímetro, cualidades que encajan con las necesidades del conjunto azulgrana.

Sin embargo, en las últimas horas ha irrumpido con fuerza el interés del Hapoel Tel Aviv, que se presenta como una alternativa muy seria si el jugador no da el salto a la NBA. El club israelí ve en Diallo una pieza clave para reforzar su proyecto europeo y estaría dispuesto a ofrecerle una propuesta muy potente a nivel económico.

Alpha Diallo, mejor defensor de la Euroliga

Alpha Diallo ha sido nombrado mejor defensor de la Euroliga tras firmar una fase regular sobresaliente con el AS Mónaco, donde se ha consolidado como un pilar fundamental del equipo. Elegido por los entrenadores de la competición, el alero ha destacado en varias estadísticas defensivas, como sus más de 1,3 robos por partido, reflejo de su gran impacto en ese lado de la pista.