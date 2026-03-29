La rumorología en torno a los fichajes en la ACB y la Liga Endesa gana protagonismo en este tramo final de la temporada. El Barça Basket se mantiene como uno de los principales focos de atención, con la planificación de la plantilla de Xavi Pascual para el curso 2026-27 generando noticias casi a diario. En este contexto, un alero del AS Monaco emerge como posible objetivo de fichaje, según informa Makis Pilouris.

Alpha Diallo es objetivo del Barça Basket

El Barça Basket vuelve a fijarse en el mercado del AS Monaco después de que en los últimos días surgieran como opciones Mike James y Daniel Theis. Ahora, el nombre que gana fuerza es el de Alpha Diallo —ya seguido en el pasado—, que emerge como un firme candidato para reforzar la posición de alero de cara al futuro. Además, varios factores juegan a favor de la operación y alimentan el optimismo para que el jugador neoyorquino pueda acabar aterrizando en Barcelona.

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🎯 3/3 from behind the arc in the clutch to spark the comeback ⚡️#RocaTeam #DagheMunegu #EveryGameMatters pic.twitter.com/6oifLvVY5x — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 25, 2026

Formado en los Friars de Providence entre 2016 y 2020, dio el salto al profesionalismo en Lavrio B.C. de Italia antes de firmar por el AS Monaco Basket en 2021. Desde su llegada, Alpha Diallo se ha consolidado como una de las grandes referencias del equipo del Principado y como uno de los aleros más destacados del panorama Euroliga.

En la temporada 2025-26, promedia 12,3 puntos y 4,4 rebotes en 34 partidos de Euroliga, mientras que en la liga francesa registra 9 puntos y 4,2 rebotes en 18 encuentros.

La inestabilidad en el AS Monaco invita a pensar en un posible cambio de aires para Alpha Diallo, un escenario que se suma al interés del Barça Basket por hacerse con el alero estadounidense con pasaporte guineano. La posición de ‘tres’ se ha convertido en una de las prioridades para Xavi Pascual de cara a la próxima offseason, y en los despachos azulgranas ya trabajan con el objetivo de intentar cerrar la operación.

Luwawu-Cabarrot complicado

La primera gran opción que manejaba el Barça Basket era Timothé Luwawu-Cabarrot, actualmente en el Baskonia, y uno de los primeros nombres en aparecer como posible refuerzo de futuro. Sin embargo, el interés del conjunto vitoriano en renovarlo, unido al seguimiento de varios equipos de Euroliga, complica seriamente la operación y hace pensar que el Barça deberá explorar otros perfiles para reforzar la posición de alero.