La tendencia continúa creciendo y cada vez son más los canteranos del Barça Basket y de otros clubes de la Liga Endesa que optan por dar el salto a la NCAA, buscando un mayor desarrollo de su juego, mejores oportunidades contractuales y la posibilidad de abrirse camino hacia la NBA. En este contexto, el Barça Basket está experimentando una salida significativa de sus principales talentos jóvenes, a la espera de ver cómo evoluciona la situación en el futuro con jugadores como Sayon Keita, Mohamed Dabone o Joaquim Boumtje Boumtje.

Las notas de los canteranos del Barça Basket en Estados Unidos

Dame Sarr – Italia

Actual equipo : Duke

: Duke Stats 25/26 : 6.4 puntos, 3.8 rebotes, 38 partidos, 23 minutos

: 6.4 puntos, 3.8 rebotes, 38 partidos, 23 minutos Posición : escolta

: escolta Edad : 19

: 19 Nota: B+

Tuvo un tramo especialmente destacado a comienzos de 2025 bajo las órdenes de Joan Peñarroya en el Barça Basket, pero Dame Sarr ya tenía decidido dar el salto a la NCAA para perseguir su gran objetivo: llegar a la NBA y seguir la estela de otros jugadores italianos en la liga estadounidense.

En su primera temporada en Duke, el equipo liderado por los hermanos Boozer ha dejado destellos interesantes. Más allá de las actuaciones puntuales, Sarr se está consolidando como una pieza relevante dentro del sistema de los Blue Devils de Jon Scheyer, con la mirada puesta en su año sophomore y en una posible candidatura al Draft de la NBA de 2027.

Raül Villar – España

Actual equipo : Transfer Portal (Charlotte)

: Transfer Portal (Charlotte) Stats 25/26 : 3.3 puntos, 1.6 rebotes, 1.2 asistencias, 32 partidos, 12 minutos

: 3.3 puntos, 1.6 rebotes, 1.2 asistencias, 32 partidos, 12 minutos Posición : base

: base Edad : 18

: 18 Nota: B-

El fin de la etapa de Aaron Fearne al frente de Charlotte 49ers (ahora será asistente en los Cougars de Charleston de la CAA) ha provocado un movimiento inmediato en el mercado universitario, con Raül Villar entrando en el Portal de la NCAA en busca de un nuevo destino para su segundo año.

Villar fue de menos a más durante su temporada freshman, aunque nunca llegó a consolidarse como una pieza importante dentro de los 49ers. Su paso por Estados Unidos contrasta con el año previo en el Barça Basket bajo las órdenes de Joan Peñarroya, donde incluso tuvo varias oportunidades de minutos con el primer equipo. Ahora, el jugador afronta una nueva etapa con el objetivo de encontrar un programa que le ofrezca mayor protagonismo de cara al curso 2026-27 en la NCAA.

Kasparas Jakucionis – Lituania

Actual equipo : Miami Heat

: Miami Heat Stats 25/26 : 6.2 puntos, 2.6 rebotes, 2.6 asistencias, 53 partidos, 17.8 minutos

: 6.2 puntos, 2.6 rebotes, 2.6 asistencias, 53 partidos, 17.8 minutos Posición : base

: base Edad : 19

: 19 Nota: A-

De todos los canteranos del Barça Basket, es hasta ahora el que más alto ha llegado: elegido como pick 20 del Draft de la NBA de 2025 tras una gran temporada en Illinois. Formado en la cantera azulgrana, supo apostar por un programa internacional en la NCAA como el de Illinois, decisión que acabó impulsando su proyección hacia la élite. En su llegada a los Miami Heat de Erik Spoelstra, su adaptación ha ido de menos a más, condicionada inicialmente por algunas molestias físicas, pero cerrando la temporada con actuaciones muy destacadas.

De cara al futuro, se le proyecta como una pieza importante dentro del núcleo joven de la franquicia de Florida, compartiendo escenario con nombres como Bam Adebayo, Norman Powell, Jaime Jaquez Jr. y Kel’el Ware.

Mathieu Grujicic – Alemania

Actual equipo : Transfer Portal (Ohio State)

: Transfer Portal (Ohio State) Stats 25/26 : 1 punto, 0.8 rebotes, 6 partidos, 5.3 minutos

: 1 punto, 0.8 rebotes, 6 partidos, 5.3 minutos Posición : escolta

: escolta Edad : 18

: 18 Nota: C-

Mathieu Grujicic, combo de backcourt de Ohio State Buckeyes, decidió hace unos días entrar en el Portal de la NCAA para continuar su carrera en otra universidad. El jugador alemán llegó al programa tras pasar por la cantera del Barça Basket, pero apenas tuvo protagonismo en su primer año: disputó seis partidos, con 33 minutos totales y 6 puntos anotados, antes de encadenar problemas físicos que limitaron su participación, incluida una lesión en la muñeca.

Su futuro académico-deportivo está ahora abierto, con la posibilidad incluso de optar a un medical redshirt que le otorgue un año extra de elegibilidad en la NCAA.

Dayan Nessah – Suiza

Actual equipo : Cleveland State

: Cleveland State Stats 25/26 : 15.5 puntos, 6.4 rebotes, 26 partidos, 27 minutos

: 15.5 puntos, 6.4 rebotes, 26 partidos, 27 minutos Posición : alero

: alero Edad : 20

: 20 Nota: B

El jugador de Ginebra puso fin a su etapa en la cantera del Barça Basket para dar el salto al baloncesto universitario en la NCAA, iniciando su trayectoria en George Washington antes de trasladarse a Cleveland State en su año sophomore. En su segunda temporada firmó unos promedios de 15,5 puntos, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo. Internacional en categorías inferiores con Suiza, afronta ahora su tercer año con el objetivo de dar un salto competitivo y aspirar a recalar en un programa de primer nivel de cara a su último curso universitario.

James Nnaji – Nigeria

Actual equipo : Transfer Portal (Baylor)

: Transfer Portal (Baylor) Stats 25/26 : 1.4 puntos, 2.1 rebotes, 18 partidos, 8 minutos

: 1.4 puntos, 2.1 rebotes, 18 partidos, 8 minutos Posición : pívot

: pívot Edad : 21

: 21 Nota: D-

Es uno de los casos más atípicos vistos en la historia reciente de la NCAA, hasta el punto de sentar un precedente que podría obligar a revisar ciertos escenarios en el futuro. El pívot formado en la cantera del Barça Basket fue elegido en el pick 31 del Draft de la NBA de 2023 y, tras debutar con el primer equipo azulgrana, continuó su trayectoria en Girona y posteriormente en el baloncesto turco, antes de dar un giro inesperado a su carrera al aceptar una propuesta universitaria en Estados Unidos.

Finalmente, se incorporó a los Baylor Bears, convirtiéndose en uno de los movimientos más singulares del panorama NCAA por su recorrido previo como jugador profesional.

La adaptación no ha sido sencilla y, de hecho, el pívot nigeriano ya contempla un posible cambio de destino de cara al curso 2026-27. Solo disputó 18 partidos con la temporada ya avanzada y, ahora, queda por ver si Nnaji logra relanzar su carrera o si encadena otro año irregular en un jugador que hace tiempo apuntaba a gran promesa.