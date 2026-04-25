El Barça Basket sufrió un varapalo verdaderamente importante en el play-in de la Euroliga. Los culés sucumbieron ante un AS Mónaco en verdaderos apuros en muchos sentidos. El FC Barcelona ya estaba metido de lleno en una revolución de plantel, pero tras el batacazo aún más. Además, sus verdugos podrían salir malparados.

El Barça Basket aprovecha las aguas revueltas en el mercado de fichajes Euroliga

No es tan habitual que jugadores top mundial se muevan a equipos que clasifican por debajo en el casillero si no hay un montante económico que lo justifique. Sin embargo, la situación de impagos que vive AS Mónaco hace que el mercado de fichajes Euroliga tenga el nombre de sus jugadores en el candelero día sí y día también. Mike James, Alpha Diallo, Daniel Theis, Jaron Blossomgem son tema de conversación habitual y el Barça Basket quiere pescar por partida doble en esas aguas revueltas.

Barcelona is offering Mike James a two-year deal worth €3 million👀



Monaco’s superstar is expected to leave the team next season and is close to joining Barcelona🔥



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A pesar de que el Barça Basket tiene toda una final en Liga Endesa contra Baskonia, la información post partido Euroliga ha traído más noticias acerca del mercado de fichajes que deportivas propiamente dicho. Por un lado, el medio griego TotalBasket ha asegurado que los culés tienen las conversaciones avanzadas con Alpha Diallo. También desde Grecia la Gazzetta.gr también ha sacado a la luz el supuesto contrato de 3 años que el cuadro blaugrana le habría ofrecido a Mike James.

¿Qué pueden aportar Alpha Diallo y Mike James al FC Barcelona?

Por un lado, la incorporación de Alpha Diallo en el mercado de fichajes supondría elevar mucho el techo físico del equipo. El Barça Basket no va sobrado de aleros, además de aportar al cuatro en small-ball. Los culés han sufrido mucho esta temporada en partidos de mucho contacto. Este jugador podría poner fin a ese problema y hacer que los culés compitan en ese tipo de escenarios. Mike James, por su parte, también sumaría en facetas hasta ahora en barbecho.

Mike James es un jugador ya veterano, que nada tiene que ver con lo que vendría a sumar su compañero Alpha Diallo. El americano es un anotador desde el bote, pero muy diferente a Kevin Punter. Si el actual jugador del Barça Basket anota en pull-ups desde 1×1 y saliendo de indirectos, el base-escolta monegasco suma más juego de bloqueo directo y de capacidad de penetración. Un complemento para un equipo que ha echado de menos a Nico Laprovittola esta temporada.