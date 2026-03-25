El mercado de fichajes de verano del Barça Basket está más vivo que nunca pese a no haber acabado la temporada. Los nombres que irrumpen en la prensa no son pocos: McKinley Wright, Mike James, Sylvain Francisco… Sin embargo, una de las grandes preguntas sobre la estrategia de la dirección deportiva culé es qué pasará con los actuales integrantes del plantel.

Mike James sería la joya de la corona del Barça Basket, pero sería overbooking de ‘killers’

A pesar de que movimientos como el de Sylvain Francisco o McKinley Wright podrían ser, por edad, más interesantes a largo plazo, Mike James es otra dimensión. El americano afincado en Mónaco es el máximo anotador de la historia de la Euroliga, por encima de jugadores como Spanoulis, Navarro, Sloukas… Por ello, la dimensión mediática del movimiento es otra. No obstante, el Barça Basket ya tiene un ‘killer’, Kevin Punter.

La mala racha que vive Kevin Punter esta coexistiendo con los rumores de llegada de Mike James. A pesar de ser jugadores diferentes, no se puede negar que seguramente a muchos se les ha venido a la cabeza una posible incompatibilidad entre ambos. El actual jugador del Barça Basket tiene contrato hasta 2028 con el club y no tiene visos de salir, como sí lo harían otros pesos pesados del vestuario.

¿Pueden coexistir Mike James y Kevin Punter?

En el plano técnico sí que existen varias similitudes entre ambos jugadores. Tanto Mike James como Kevin Punter son jugadores con muchos puntos y que los construyen desde el bote. También comparten una tendencia al tiro de dos y tres puntos en pull-up. Por si fuera poco, son estrellas Euroliga y tienden a monopolizar los ataques. En este sentido, habría varios contras. Sin embargo, el entramado táctico del Barça Basket de Xavi Pascual es ciertamente rígido. Jugando sobre sistema con un foco claro en la resolución del mismo, podrían coexistir y aprovechar los posibles momento de racha de los dos.

A pesar de que Kevin Punter y Mike James comparten algunas cualidades, también son jugadores diferentes en otros sentidos. La estrella de AS Mónaco es más manejador, con más lectura en situaciones de bloqueo directo. El del Bronx tiene un perfil más de tirador y acostumbra a moverse más en situaciones de bloqueos indirectos. La dependencia del jugador y su mal momento han llevado incluso a cuestionar su protagonismo en estas horas bajas.

La posible marcha de piezas como Laprovittola abre un espacio para otro ‘combo’. Un segundo base anotador que complemente a Satoransky o que conviva en rotación con otra pieza en caso de salida del checo. Si bien, seguramente, no compartan mucha pista, sí que parece que podrían cohabitar un roster. Ejemplos de equipos que funcionan en Euroliga con perfiles así hay muchos: el AS Mónaco de Okobo y el propio Mike James, el París Basketball de Hifi y TJ Shorts, el Valencia Basket de Montero, Badio y Moore…