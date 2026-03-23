El ala-pívot de Ostrava, una de las grandes leyendas de la Euroliga en lo que va de siglo, podría estar viviendo sus últimas semanas en el Barça Basket. Su contrato con el conjunto azulgrana expira el 30 de junio y todo apunta a un cambio de aires inmediato. En ese escenario, Jan Vesely valora seriamente regresar a una ciudad y a un club que conoce a la perfección.

Partizan Belgrado busca el fichaje de Jan Vesely

El futuro de Jan Vesely en el Barça Basket podría resolverse en cuestión de meses, con el checo en la rampa de salida. Su nombre se suma al de jugadores como Youssoupha Fall, Willy Hernangómez o Miles Norris, que también apuntan a dejar el Palau en la próxima temporada baja. Aunque había dudas sobre su continuidad, Xavi Pascual tiene en mente una revolución profunda, con una reconstrucción que empezaría por la pintura.

En medio de las dudas sobre el futuro de Jan Vesely, emerge con fuerza la opción de Partizan Belgrado, dirigido por Joan Peñarroya —quien, salvo sorpresa, continuará la próxima temporada en el conjunto balcánico—. El club busca un perfil experimentado, con peso en la rotación y carácter competitivo, además de alguien que conozca bien el entorno. Así lo apunta Matteo Andreani en su cuenta de X.

El ala-pívot, de 35 años —cumplirá 36 el próximo 24 de abril—, militó en Partizan Belgrado entre 2008 y 2011, antes de dar el salto a la NBA tras ser elegido en el puesto 6 del Draft por los Washington Wizards.

Su etapa en la liga estadounidense no terminó de consolidarse y, tras disputar 162 partidos entre el conjunto de la capital y los Denver Nuggets, regresó a la Euroliga de la mano de Fenerbahce, donde alcanzó su mejor versión y fue nombrado MVP en 2019.

Leyenda de la Euroliga

Tras su regreso de la NBA a Europa, el objetivo de Jan Vesely era claro: conquistar la Euroliga. Sin embargo, con el paso de las temporadas, el de Ostrava no ha logrado levantar el título de la máxima competición continental, pese a alcanzar la Final Four con Fenerbahce.

En su etapa en el conjunto azulgrana ha estado a las órdenes de técnicos como Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Peñarroya y, más recientemente, Xavi Pascual, sin que ese ansiado título haya llegado.