El Barça Basket se prepara para una revolución total en su juego interior de cara a la temporada 2026-27. Según las últimas informaciones, jugadores como Willy Hernangómez, Youssoupha Fall e incluso Jan Vesely podrían decir adiós, mientras que las oficinas azulgranas, con el visto bueno de Xavi Pascual, ya tendrían encarrilados los dos fichajes que quieren para reforzar su interior. Todo apunta a que estas incorporaciones, muy cerca de firmar, marcarán un antes y un después en la plantilla y en la estrategia del equipo.

El tándem estelar de fichajes que llegarán al Barça Basket

Se puede hablar de reconstrucción, de revolución, de un plan ambicioso cuidadosamente diseñado por Xavi Pascual, pero lo que nadie duda es que el verano de 2026 será uno de los más decisivos para el Barça Basket en la última década.

El juego interior será, sin duda, la zona más transformada del roster de la sección de baloncesto del FC Barcelona, con salidas prácticamente aseguradas, incluido el millonario contrato de Willy Hernangómez, mientras que los dos grandes objetivos de fichaje parecen estar cada vez más cerca de concretarse, según informan desde Grecia.

Moses Wright, con pasaporte chipriota, se perfila como el gran elegido, y su fichaje está prácticamente cerrado por los despachos azulgranas. El pívot estadounidense dejaría Zalgiris Kaunas para convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto de Xavi Pascual en el Barça Basket.

El segundo gran objetivo es Josh Nebo, con pasaporte esloveno y actualmente en Olimpia Milano, un perfil muy parecido al de Moses Wright. Nebo dejó huella en el pasado en Maccabi Tel Aviv y, esta temporada en la ciudad lombarda, promedia 11 puntos y cinco rebotes, consolidándose entre los 25 jugadores más valiosos de la Euroliga.

¿Qué pueden aportar Nebo & Wright?

Aunque Josh Nebo y Moses Wright son perfiles similares, representan un cambio radical en la filosofía del juego interior blaugrana. Ambos pueden coexistir en la misma cancha como ‘cinco’, y aunque no son amenaza desde el tiro exterior, aportan un gran impacto en la pintura, capacidad para generar juego desde el bloqueo directo y, sobre todo, un poder físico e intimidante que Xavi Pascual valora especialmente de cara al futuro del Barça Basket.