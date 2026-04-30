Raúl Villar, que formó parte de la rotación del Barça Basket bajo las órdenes de Joan Peñarroya durante la temporada 2024-25, decidió dar el salto al baloncesto universitario estadounidense. Tras un primer año muy irregular como freshman en la NCAA, el jugador activó su entrada en el Transfer Portal —abierto del 7 al 21 de marzo— y ha encontrado un nuevo destino para su temporada sophomore. Su objetivo es claro: ganar protagonismo y seguir creciendo en su desarrollo como jugador.

Nueva universidad NCAA para Raúl Villar

Se esperaba un impacto mayor de Raúl Villar en su primer año en la NCAA tras aceptar la propuesta de los Charlotte 49ers. Sin embargo, con el paso de la temporada, el base nunca llegó a asentarse en un rol relevante dentro del equipo e incluso no formó parte del quinteto titular. Finalmente, cerró el curso con promedios de 3.3 puntos, 1.6 rebotes y 1.2 asistencias en 32 partidos, disputando una media de 12 minutos por encuentro dentro de la rotación universitaria.

Tras utilizar el Transfer Portal, Raúl Villar ya tiene nuevo destino para su segundo año universitario y se incorporará a Elon Phoenix, en el estado de Carolina del Norte, bajo la dirección de Billy Taylor en la Coastal Athletic Association. El base aterriza en una conferencia de menor exigencia competitiva con el objetivo de asumir un rol mucho más protagonista. De hecho, parte con opciones reales de ser titular desde el inicio del curso y de ejercer como uno de los principales organizadores del juego del equipo.

Raúl Villar fue el primer canterano en la historia del Barça Basket en completar todo el recorrido formativo, desde categoría mini hasta el primer equipo. Ahora, su llegada a Elon Phoenix responde al objetivo de reencontrar su mejor versión y relanzar su carrera en la NCAA. El base buscará consolidarse en la CAA con la mirada puesta en un posible salto futuro a una conferencia de mayor nivel de cara al curso 2027-28. En este contexto, en la liga destacan programas como Hofstra, Drexel Dragons o Charleston, donde además se podrían producir varios duelos con presencia de jugadores españoles a lo largo de la temporada.

Raúl Villar concide con otro español en Elon

Dentro del sistema de Billy Taylor en Elon Phoenix, Raúl Villar coincidirá con otro jugador español, Iker Garmendia, formado en la cantera de Joventut Badalona. Garmendia ya tuvo experiencia con los Phoenix, donde disputó 15 partidos con promedios de 1.3 puntos, 1 rebote y 4.6 minutos por encuentro.

Ambos, internacionales en categorías inferiores, compartirán proyecto y aspiraciones en la NCAA, con el objetivo común de dar un paso adelante y consolidarse como piezas importantes de cara a la temporada 2026-27.