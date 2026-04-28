En plena vorágine de rumores para perfilar el roster de Xavi Pascual de cara al curso 2026-27, con varios fichajes ya bien encaminados, emerge el caso de Will Clyburn. En los últimos días tomó fuerza la opción de que el Barça Basket no ejecutara el segundo año de su contrato 1+1; sin embargo, todo apunta a que el club sigue contando con él dentro del proyecto, pese al interés firme de una potencia emergente del baloncesto europeo que lo tiene en su radar.

¿Will Clyburn en la rampa de salida del Barça Basket?

El alero de Detroit, formado en su etapa universitaria en Utah e Iowa, es uno de los nombres más destacados de la Euroliga en la última década. En su paso por el Barça Basket ha dejado momentos de de cierto nivel, firmando promedios de 13,8 puntos y 4,2 rebotes en 33 partidos de Euroliga, mientras que en la Liga Endesa registró 12,4 puntos y 3,7 rebotes en 20 encuentros.

Todo apuntaba a que Will Clyburn sería una pieza del sistema de Xavi Pascual de cara a la próxima temporada, en un Barça Basket que prepara una profunda y necesaria renovación de su plantilla. Sin embargo, en las últimas horas ha irrumpido con fuerza el interés del PAOK BC, un proyecto ambicioso que aspira a dar el salto a la Euroliga en los próximos años y que además contará con Andrea Trinchieri como nuevo head coach.

El nuevo propietario del club de Tesalónica, Aristotelis Mistakidis, ha activado la maquinaria para cerrar incorporaciones de peso. Entre los nombres que maneja figura Naz Mitrou-Long, actual jugador de Nápoles, aunque, según informan eBasket y el periodista griego Tolis Kotzias, el gran objetivo sería Will Clyburn, actualmente en el Barça Basket. Es más, desde Grecia se apunta incluso a la existencia de un acuerdo verbal entre el jugador y el conjunto heleno.

Wil Clyburn con contrato en el Barça Basket

¿Tener un acuerdo verbal implica su salida del Barça Basket? En absoluto. Will Clyburn mantiene contrato con la entidad azulgrana hasta junio de 2027, por lo que su continuidad sigue dependiendo del club. Ahora bien, el alero de 35 años no vería con malos ojos un posible desembarco en el PAOK BC, especialmente si se tiene en cuenta que la propuesta económica del conjunto griego sería superior a la que percibe actualmente.