El Barça Basket se prepara para afrontar un verano de profundos cambios una vez concluya la temporada. Con la salida de Xavi Pascual ya asumida y movimientos previstos también en la estructura deportiva del club, la renovación alcanzará tanto al banquillo como a los despachos, ya que el tándem Juan Carlos Navarro y Mario Fernández, no seguirán como las personas encargadas de confeccionar la plantilla del primer equipo de la sección de baloncesto.

¿Adiós a Nico Laprovittola?

En el apartado de la plantilla, uno de los nombres que apunta a abandonar el Palau es el de Nico Laprovittola. El base argentino finaliza contrato el próximo 30 de junio y, salvo giro inesperado, no continuará vistiendo la camiseta azulgrana. De hecho, desde hace semanas se trabaja en una operación que podría llevarle de vuelta a un destino que conoce bien de etapas anteriores, según apunta Básquet Plus.

Tras cinco temporadas defendiendo la camiseta del Barça Basket, la etapa de Nico Laprovittola en el Palau parece acercarse a su fin. El base argentino ha vivido un último curso condicionado, otra vez, por los problemas físicos, que han limitado su continuidad y protagonismo sobre la pista.

Pese a ello, el internacional albiceleste ha firmado unos promedios de 10,7 puntos y 3,4 asistencias en 15 partidos de Liga Endesa, además de 8 puntos y 4 asistencias en los 20 encuentros que ha disputado en la Euroliga. Después de varios meses alejado de las canchas, Laprovittola regresó recientemente a la rotación de Xavi Pascual, sumando 19 minutos frente al MoraBanc Andorra y otros 13 ante Valencia Basket.

Joventut Badalona trabaja en su regreso

La etapa de Nico Laprovittola en el Barça Basket llegará a su fin después de más de 230 partidos defendiendo la camiseta azulgrana. Sin embargo, todo apunta a que el base argentino continuará vinculado al baloncesto catalán, ya que se encuentra plenamente asentado en Barcelona y no contempla un cambio radical en su entorno.

En este contexto, Joventut Badalona trabaja para hacerse con sus servicios y convertirlo en una de las referencias del proyecto de Dani Miret para la temporada 2026-27. La intención es que el internacional argentino asuma un papel protagonista del backcourt y aporte experiencia, liderazgo y calidad a la dirección del juego verd-i-negre.

Su regreso a Badalona supondría volver al escenario donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera. Fue allí donde Nico Laprovittola explotó definitivamente como una de las grandes estrellas de la Liga Endesa, hasta el punto de ser nombrado MVP de la temporada 2018-19. Aquel extraordinario rendimiento le abrió las puertas del Real Madrid apenas unos meses después, iniciando una nueva etapa en la élite del baloncesto europeo.