A mediados de marzo, los rumores sobre las renovaciones del Barça Basket se han intensificado, convirtiéndose en uno de los focos de atención del club. La incógnita gira en torno a qué jugadores seguirán bajo las órdenes de Xavi Pascual para la temporada 2026-27. Entre ellos se encuentra Nico Laprovittola, quien, a sus 36 años, podría firmar después del 30 de junio su último contrato, aún sin definir el rumbo que tomará su carrera.

¿Habrá oferta de renovación del Barça Basket?

La gran incertidumbre rodea a Nico Laprovittola, después de que se confirmaran los peores presagios: el escolta argentino podría perderse el tramo final de la temporada. El jugador de Morón estará apartado de las pistas durante tres meses debido a una rotura completa del tendón del aductor del muslo derecho.

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Durant l'entrenament d'ahir, el jugador 𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 va patir una ruptura completa del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta.



El jugador seguirà un tractament conservador i s'estima que el temps de recuperació serà… pic.twitter.com/KL6dXFtB86 — Barça Basket (@FCBbasket) March 12, 2026

El entrenador catalán definió como “importantísima” la baja de un jugador que considera de “talento diferencial” y con “una capacidad de creación única”, y reconoció que su ausencia representa una nota “muy negativa” justo cuando el Barça Basket necesita relanzar su camino en la Euroliga para asegurar su clasificación a las eliminatorias por el título.

El tiempo de ausencia de Laprovittola por lesión coincide con la incertidumbre sobre su futuro en el Barça Basket y si el club le propondrá continuar. El internacional argentino llegó al Barça el 28 de julio de 2021 y se convirtió en un jugador clave bajo las órdenes de Jasikevicius, luego con Grimau y más tarde con Peñarroya. No obstante, las lesiones han condicionado su último año y medio, complicando su continuidad en el Palau Blaugrana.

Joventut Badalona aguarda la opción de fichaje

Xavi Ballesteros confirmó que Laprovittola aguarda la oferta de renovación del Barça Basket: se siente muy cómodo en el Palau y en la ciudad de Barcelona, aunque esa opción parece remota. Mientras tanto, surge la posibilidad de que la Penya intente reclutar de nuevo al jugador argentino. Laprovittola llegó a Badalona el 22 de enero de 2018 y fue elegido MVP de la ACB en la temporada 2018-19 como verd-i-negre, antes de firmar con el Real Madrid. Aquel año promedió 17,2 puntos y 6,4 asistencias, consolidándose como una opción muy atractiva para la Penya de cara a la próxima temporada.