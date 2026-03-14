El Barça Basket sigue ahondando en la crisis de resultados en la que se ha visto sumido. Xavi Pascual revolucionó el equipo, pero por diversas circunstancias lejos quedó el brillo de sus primeros días. En el último encuentro Euroliga perdieron frente a Hapoel Tel Aviv. El choque estuvo marcado por las ausencias de Laprovittola y Tornike Shengelia, asi como por la ausencia de público. Ahora, el derbi de la Liga Endesa ACB, Joventut de Badalona quiere seguir hurgando en la herida.

Una baja especialmente sensible para el Barça Basket

No contar con un faro ofensivo como Nico Laprovittola ya es un duro varapalo. Sin embargo, en el contexto del encuentro contra Joventut de Badalona en Liga Endesa ACB, Tornike Shengelia es una baja crucial. Tras el encuentro frente a Hapoel, Xavi Pascual confirmó que el georgiano no tiene nada grave, pero que tampoco estará el fin de semana para competición nacional. No es cosa menor.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del partit davant l'Hapoel (75-80) pic.twitter.com/Q7GcxmsTau — Barça Basket (@FCBbasket) March 13, 2026

Si por algo ha estado Joventut de Badalona en el candelero recientemente es por el fichaje de toda una superestrella como Jabari Parker. Además del talento que tiene en sus manos el americano, a buen seguro que es un partido especial para él. Su etapa en el Barça Basket tuvo grandes momentos, pero también un adiós ciertamente abrupto. Los azulgranas afrontará el partido de Liga Endesa ACB con un solo ala-pívot puro, Miles Norris. Además, siendo Tornike Shengelia uno de sus jugadores más dotados defensivamente.

Joventut de Badalona tiene todo lo que preocupa a Xavi Pascual

Por si los problemas del Barça Basket ya fueran pocos de por sí, el encuentro de Liga Endesa ACB apunta a ser el más difícil todavía. Además de no contar con Tornike Shengelia y el daño que puede hacer Jabari Parker desde el 4, Joventut de Badalona puede ahondar en más problemas. Los de Dani MIret son unos maestros del juego de pick and roll central. Ricky, Hakkanson, Tomic y Birgander son unos maestros en esas lindes. Willy y Fall acostumbran a sufrir.

📽️ 𝐿𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑'𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑜𝑚𝑓 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑠 𝑄𝑈𝐴𝑅𝑇𝑆 𝐷𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝐶𝐿!#ASISAJoventut #CityOfBadalona #HighlightsBCL pic.twitter.com/4dDUcUxjNa — Club Joventut Badalona (@Penya1930) March 11, 2026

El Barça Basket ya sabe lo que es perder con un equipo de ritmo lento y juego de pick and roll central. La derrota contra La Laguna Tenerife y el gran partido de Huertas y Shermadini enseña el camino a un Joventut de Badalona que en el encuentro de ida de Liga Endesa ACB no metió en excesivos apuros a los de Xavi Pascual.