El Barça Basket no deja de sufrir reveses. Si ya las sensaciones en el juego no son buenas, no es el único problema del equipo de aquí a final de temporada. Los culés viven una crisis que, además, se ha acuciado con lesiones como la de Nico Laprovittola. La derrota en Euroliga contra Hapoel hace que las opciones para clasificar se compliquen.

La Euroliga no espera por nadie y el Barça Basket se queda atrás

Actualmente la frontera del play-in la marca el Barça Basket. Los culés se encuentran en décima posición a una victoria de caerse de la zona que da derecho a la fase eliminatoria. Dubai BC y Olimpia Milano siguen muy de cerca al equipo de Xavi Pascual. La derrota de Hapoel ahonda en la crisis y las malas sensaciones traen malos augurios. Sin embargo, el verdadero problema es el calendario que tienen en Euroliga.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del partit davant l'Hapoel (75-80) pic.twitter.com/Q7GcxmsTau — Barça Basket (@FCBbasket) March 13, 2026

Al Barça Basket le quedan 7 partidos en Euroliga antes de iniciar la fase del KO. Los rivales que tienen por delante, más en este estado de forma, traen a la palestra los peores presagios. De estos 7 últimos encuentros, 5 de ellos se encuentran actualmente clasificados por delante de los de Xavi Pascual. Tan solo Anadolu Efes y Bayern Múnich se encuentran por debajo en el casillero y tienen el choque aún pendiente.

La única buena noticia en Euroleague

“Buena noticia” y “Barça Basket” no suelen venir de la mano reciéntemente en la prensa deportiva. A pesar de ello, sí que hay alguna buena nueva que no corta de raiz la esperanza culé. Una de ellas es que dentro de ese exigente calendario, por lo menos tienen 4 partidos en el Palau. Si bien la entidad de los rivales no ayuda, al menos tendrán a su público.

𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫, abans del partit d’aquest diumenge a Badalona:



“No ens sentim bé, però és un nou dia per continuar millorant. Hem de seguir avançant”



“(El Joventut) és un bon equip, ben entrenat i amb jugadors que respecto molt. Serà un gran partit”



💙❤️ pic.twitter.com/PdgwrQf7o0 — Barça Basket (@FCBbasket) March 14, 2026

Otro aspecto importante en clave Barça Basket en Euroliga es que el último encuentro de la competición será en casa y contra Bayern Munich. Además de ser en el Palau, los bávaros son un rival relativamente sencillo. Por si fuera poco, a todas luces, los alemanes no se jugarán nada en ese encuentro y tendrán partidos más importantes en Bundesliga. Rotaciones y control de cargas pueden ser aliados de los de Xavi Pascual. El regreso de Shengelia o que disminuya el ruido de las elecciones también pueden jugar a favor.