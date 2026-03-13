La polémica en el Barça Basket viene azuzando al equipo desde hace ya varias fechas. La crisis de resultados ahondó en problemas de base. Mucho aficionados comenzaron a apuntar a la confección de la plantilla y a la ausencia de fichajes. Además, las lesiones ponen aún más de manifiesto las carencias. Nico Laprovittola estará out frente a Hapoel en Euroliga, pero no es el único problema para los culés.

El Barça Basket pierde al jugador numero 13 para el duelo Euroliga

La lesión de Nico Laprovittola, al margen del varapalo que es en sí mismo, no puede ser más inoportuna. El Barça Basket no atraviesa un buen momento de juego. El argentino, más allá de sus puntos, es uno de las piezas que más aporta en la generación de ventajas. Los azulgranas se miden a Hapoel, uno de los mejores equipos de la Euroliga, y la afición parece descontenta con las circunstancias que rodean el partido.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



Durant l'entrenament d'ahir, el jugador 𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 va patir una ruptura completa del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta.



El jugador seguirà un tractament conservador i s'estima que el temps de recuperació serà… pic.twitter.com/KL6dXFtB86 — Barça Basket (@FCBbasket) March 12, 2026

Si ya de por sí la afición del Barça Basket venía de bruces por la situación del equipo, poco o nada le gusta el anómalo contexto del encuentro Euroliga. Al margen de las bajas, los de Xavi Pascual tampoco tendrán el empuje de su afición. El debate está servido y es que muchos seguidores del conjunto no comparten la licitud de la política de cero afición en muchos encuentros como visitantes de Hapoel. Tanto en el Palau como en otros estadios, los israelíes juegan sin público. Para muchos desvirtua la competición.

El FC Barcelona en un vendaval antes de medirse a Hapoel

Si las circunstancias deportivas no acompañan a Xavi Pascual, lo acontecido más allá del juego aún menos. La lesión de Laprovittola y jugar a puerta cerrada ayudan más bien poco a un equipo que ha caido de la pugna en Euroliga por la primera plaza al play-in. Por si fuera poco, el duelo frente a Hapoel tiene otra marejada de fondo, las elecciones a la presidencia del Barça Basket.

El Barça Basket se enfrente a Hapoel después de ganar uno de los últimos cinco partidos en Euroliga. Todo ello, con el ruido que generan las elecciones de fondo. Por un lado, parte de la afición considera que el actual presidente no ha invertido lo que debiera en el equipo. El fairplay de la sección de fútbol ha complicado mucho la vida a los de Xavi Pascual. Más allá de ello, el baloncesto no ha estado excesivamente presente en la boca de ninguno de los candidatos. Varios sectores de la afición ya lo han puesto de manifiesto en redes.