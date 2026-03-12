El Barça Basket recibe al Hapoel Tel Aviv en el Palau Blaugrana en un partido decisivo de la jornada 31 de la Euroliga. Ambos equipos llegan con un balance de 4-6 en los últimos diez encuentros disputados y buscan una victoria clave para consolidar sus opciones de entrar directo a los Playoffs, evitando la complicada ronda de Play-in.

Molestias en Barça Basket y ‘ausencia clave’ en Hapoel

En Solobasket ya adelantamos que el Barça Basket de Xavi Pascual podría llegar al duelo ante Hapoel Tel Aviv con dudas sobre Darío Brizuela y Nico Laprovittola, ambos ausentes en el reciente partido de Liga Endesa ante Breogán. Las sesiones del jueves serán clave para conocer su participación, con la decisión final horas antes del partido de Euroliga, teniendo en cuenta que el domingo les espera el enfrentamiento ante Joventut.

El Hapoel Tel Aviv, quinto clasificado bajo la dirección de Dimitris Itoudis, llega a Barcelona con la posible baja de su pívot titular, Johnathan Motley. El center, que esta temporada promedia 8,8 puntos y 2,5 rebotes en 16 minutos, genera preocupación en el club por problemas en el tobillo y se mantiene como gran duda para el partido del viernes.

Motley abrió la temporada de Euroliga el 30 de septiembre frente al Barça Basket, sumando 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, y ha vuelto a destacarse recientemente con 17 puntos ante Valencia Basket y 13 frente a Zalgiris el pasado 13 de febrero. Aunque Hapoel Tel Aviv llegó a liderar la clasificación, sus resultados han caído en las últimas semanas; sin embargo, el equipo de Tel Aviv se recuperó hace pocos días con una victoria ante Olimpia Milano.

Incertidumbre con Yam Madar

A la posible baja de Johnathan Motley se suma la incertidumbre sobre el base Yam Madar, que aún no se ha recuperado y podría quedarse fuera del duelo de Euroliga ante el Barça Basket. Figuras clave como Vasilije Micic, Dan Oturu y Elijah Bryant, los máximos anotadores del Hapoel, deberán mantener su rendimiento para lograr una victoria importante y seguir aspirando a los puestos altos de la clasificación.