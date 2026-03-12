El junior del Barça Basket dirigido por Álvaro Salinas viaja a Bolonia para afrontar el gran desafío de la temporada en la cantera azulgrana: lograr el billete para la fase final que se disputará en Atenas, coincidiendo con la Final Four de la Euroliga. El conjunto azulgrana quiere confirmar su condición de uno de los equipos más potentes del continente y aterriza en la ciudad italiana con máxima ambición y una plantilla repleta de talento.

Dabone, Boumtje Boumtje y Kusturica lideran el Barça Basket

El conjunto júnior azulgrana domina la categoría Júnior Preferente de la Federació Catalana de Basquetbol con un impecable balance de 11-0 y parte como uno de los principales aspirantes al título en el Campeonato de España. Sin embargo, el gran objetivo es conquistar el torneo Euroliga Next Generation Tournament, un sueño que pasa primero por lograr el billete en la fase previa de Bologna.

🔵🔴 𝐄𝐥 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐚𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞̀𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐧𝐲𝐚



Les paraules del tècnic Àlvaro Salinas: “jugarem contra tres rivals de tres països diferents, amb estils de joc diferents al que estem acostumats. Els… pic.twitter.com/OZJivdTDve — Barça Basket (@FCBbasket) March 11, 2026

El Barça Basket iniciará su participación enfrentándose al Paris Basketball. Posteriormente se medirá al FC Bayern Munich y cerrará la fase de grupos contra el Dolomiti Energia Trento. Si termina como primero de grupo, disputará la final del torneo ante el líder del otro grupo, en un cuadro en el que también compiten el anfitrión Virtus Bologna, Baskonia, el Panathinaikos y el combinado Next Generation Team Bologna.

Álvaro Salinas ha construido una plantilla de enorme talento, en la que sobresale un tridente llamado a marcar diferencias: Mohamed Dabone, Joaquim Boumtje Boumtje y Nikola Kusturica —este último con experiencia reciente en el primer equipo dirigido por Xavi Pascual–. Tres nombres propios que concentrarán buena parte de los focos en el torneo y que ya despiertan el interés de aficionados y ojeadores. No es casualidad: su proyección invita a pensar que podrían tener un futuro en la NBA durante la próxima década.

Junto a este Big 3, el equipo también aterriza en Bolonia con piezas de gran proyección como Sayon Keita, un jugador que todo apunta a que dará el salto a la NCAA al finalizar la temporada. También destaca la presencia del prometedor cadete Jan Cerdan, considerado uno de los grandes talentos de su generación. A ello se suman perfiles importantes en la rotación como Siftar, Nil Poza o Martinsons, además de una potente batería interior formada por Kone e Issa Kamate, junto a los ya mencionados Sayon Keita y Mohamed Dabone.

El Barça Basket no es campeón desde 2016

Si logra clasificarse para la fase final de mayo en Atenas, el Barça Basket tendría la oportunidad de conquistar una Euroliga junior que se le resiste desde 2016. Se trata de la vigesimoprimera participación azulgrana en la competición —la 19ª de manera consecutiva— y el equipo llega además con una racha de 12 victorias seguidas en las fases clasificatorias, tras firmar plenos en Zadar (2023), Belgrade (2024) y Ulm (2025).

Calendario Barça Basket

13/03 a las 11:15: Barça Basket vs París Basketball

13/03 a las 20:15: Barça Basket vs FC BAyern

14/03 a las 15:45: Barça Basket vs Dolomiti Energia Trento

Plantilla Barça Basket