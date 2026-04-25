La Liga Endesa ACB no espera por nadie. La competición nacional de España es una de las más exigentes, si no la que más de toda la Euroliga. Tras el terrible batacazo para el Barça Basket, un Baskonia centrado ya en el torneo espera a los azulgranas para ahondar aún más en la herida. Todo ello, con mucho en juego.

La Liga Endesa ACB no le da tregua al Barça Basket

La eliminación en Euroliga deja al Barça Basket con un único frente abierto, la Liga Endesa. En ACB los azulgranas están quintos en la clasificación, a un triunfo de Baskonia y con el average en +8 para los culés. El encuentro tiene como contexto la pugna por la cuarta plaza. Un espacio clasificatorio que implica factor cancha en playoffs.

🔥 Llega una de las jornadas de la temporada:



➡️ Los 6 primeros de la #LigaEndesa midiéndose entre sí

➡️ Puestos de #PlayoffLigaEndesa en juego

➡️ Mucho en juego por abajo



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El Barça Basket no tendrá tiempo para recuperarse física y mentalmente. Tras un primer partido de play-in el martes, llegó el segundo el viernes. El domingo por la mañana, con menos de 48h de descanso tendrán que vérselas contra un Baskonia en Liga Endesa ACB con toda la semana para preparar el choque y para descansar. Todo ello, teniendo que alzar el ánimo tras quedar eliminado de la competición que probablemente más ilusione al culé.

¿Cómo puede afrontar la situación Xavi Pascual?

Más allá de la eliminación, el verdadero problema del Barça Basket son las sensaciones. El ánimo generalizado es bajo y, al menos los aficionados, parecen más pendientes de lo que suceda en verano que de este tramo final de Liga Endesa ACB. El conjunto de Xavi Pascual a priori es candidato, pero no parece que haya especial fé en tocar metal este curso, al menos entre los seguidores.

A pesar de que en cierta forma las expectativas con el Barça Basket no sean muy elevadas, un equipo como el azulgrana no puede permitirse terminar la campaña dejándose ir. El factor cancha contra Baskonia es el primer reto, pero el tramo final o los playoffs son importantes para una afición que aunque no tenga especial ilusión, querrá ver una buena cara del equipo de aquí a la revolución del mercado de fichajes.