El Barça Basket sigue moviéndose con avidez en el mercado de fichajes. La temporada no está siendo nada positivas y llueve sobre mojado. A pesar de que los títulos más importantes aún están en juego, la dirección técnica parece tener puesta la mirada en el verano. Los nombres que se manejan: Sylvain Francisco, Trent Forrest, McKinley Wright… van tomando decisiones.

El objetivo del Barça Basket toma una decisión sobre su futuro

Uno de los grandes objetivos del mercado de ficahejs del Barça Basket era Trent Forrest. En nivel mostrado por el jugador de Baskonia este curso es realmente impresionante. La victoria en la final de la Copa ACB frente al Real Madrid ya fue el colofón. El FC Barcelona lo tenía entre ceja y ceja y el base ha tomado una decisión relevante sobre su futuro.

✍🏻 TRENT FORREST cambia de agencia de representación y firma por YouFirst.



El base estadounidense ha sido relacionado con varios equipos hace unos días.#LigaEndesa pic.twitter.com/k8CY4nS4M5 — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) April 13, 2026

El objetivo del Barça Basket termina contrato y parece que no está del todo convencido de cómo se estaba gestando su próxima firma. Según ha informado el periodista Álex Reyes, Trent Forrest cambia de agencia de representación. De aquí en adelante estará asesorado por YouFirst. Muchos ya tratan de intuir qué significará esto para el jugador.

¿FC Barcelona, Baskonia, Real Madrid?

Tratar de intuir quién es el beneficiado del movimiento de Trent Forrest es complejo. YouFirst es una agencia de representación española que ya opera como multinacional en toda Europa. Por un lado, muchos podrían pensar que le acerca al Barça Basket, ya que cuentan con piezas como Willy o Fall. Sin embargo, justo esos dos jugadores tienen visos de salir y no viven sus mejores momentos como representados.

Baskonia, durante muchos momentos, también tuvo numerosos jugadores en plantilla que eran representados por YouFirst. Chima Moneke, Sander Raieste o Jaramaz estaban vinculados a la misma, las experiencias en este sentido no son buenas. Sin duda, en Europa, la gran referencia de la agencia en materia de baloncesto es Edy Tavares, aunque Trent Forrest y el Real Madrid no parecen destinados a encontrarse a día de hoy. Sin duda, una de las piezas más codiciadas por el Barça Basket está dando de qué hablar.