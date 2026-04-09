Trent Forrest se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado y despierta el interés de buena parte de los equipos de Euroliga, que ya preparan movimientos de cara al 30 de junio. Todo apunta a que el base de Alabama no continuará en el Baskonia tras dos notables temporadas en Vitoria-Gasteiz, por lo que deberá elegir nuevo destino para iniciar una nueva etapa en la máxima competición continental de baloncesto.

Trent Forrest es objetivo de Barça Basket y Valencia Basket

Formado en los Florida State Seminoles de NCAA entre 2016 y 2020, disputó 155 partidos en la NBA con Utah Jazz y Atlanta Hawks tras no ser seleccionado en el Draft. Su salto a Europa llegó el 8 de agosto de 2024, cuando firmó por el Baskonia, iniciando así su primera experiencia fuera de Estados Unidos.

El 22 de febrero de 2026 alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera al ser nombrado MVP de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en Valencia, erigiéndose en pieza clave tanto en la conquista del título por parte del conjunto vitoriano como en el sistema de Paolo Galbiati.

El Barça Basket y el Valencia Basket manejan el nombre de Trent Forrest como una de las grandes opciones para reforzar el puesto de base este verano y añadir un perfil de garantías a la dirección de juego. Ambos conjuntos son conscientes de la necesidad de incorporar un jugador con sus características, aunque también saben que la competencia será feroz: numerosos equipos de Euroliga ya han contactado con el entorno del base estadounidense con la intención de adelantarse en la carrera por su fichaje.

Fenerbahce se une a la puja

Hace unos días, Encestando avanzó que Estrella Roja y Panathinaikos se habían interesado por la incorporación de Trent Forrest de cara a la temporada 2026-27, uniéndose así al Partizan de Joan Peñarroya como posibles destinos para el base estadounidense. Sin embargo, la puja sigue creciendo: desde Turquía apuntan que el Fenerbahce de Jasikevicius también se ha sumado a la carrera y valora seriamente su fichaje para convertirlo en el base titular de su proyecto de futuro.