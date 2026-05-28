El mercado de bases anotadores con experiencia en Europa vuelve a poner en alerta a muchas direcciones deportivas ACB. Encontrar exteriores capaces de generar ventajas desde el bote, sostener ataques cuando el sistema se rompe y decidir partidos igualados empieza a cotizar cada verano más alto. En ese ecosistema aparece con fuerza el nombre de Anthony Cowan Jr., un base estadounidense que ha terminado de explotar entre Lituania, Grecia y Turquía hasta convertirse en uno de los exteriores más desequilibrantes del circuito FIBA europeo.

Anthony Cowan Jr. y el salto definitivo en Europa

La evolución de Cowan ha dejado de ser una simple racha ofensiva para convertirse en una realidad. Su paso por los BC Wolves de Vilna le permitió consolidarse como un director de juego mucho más maduro, hasta el punto de ser nombrado MVP de la liga lituana, una competición históricamente muy exigente para los jugadores exteriores americanos.

Pero ha sido en Turquía donde ha terminado de construir un perfil especialmente atractivo para la ACB. En Mersin MSK se ha convertido en la gran referencia ofensiva del equipo, asumiendo balón, generación y responsabilidad en los finales igualados. Sus números explican perfectamente el tipo de jugador que es actualmente:

14,9 puntos

6,8 asistencias

37% en triples

2,4 de ratio asistencias/pérdidas

Todo ello en una de las ligas más físicas de Europa y siendo el principal generador ofensivo de su equipo.

Cómo juega Anthony Cowan y por qué su perfil interesa tanto

Cowan pertenece a esa escuela clásica de bases eléctricos estadounidenses: pequeño, rapidísimo en el primer paso y tremendamente agresivo jugando bloqueo directo. Vive muy cómodo generando desde el pick&roll, especialmente cuando consigue atacar defensas hundidas o provocar ayudas largas desde la penetración.

Pero lo más interesante de su evolución está en otro punto. Ya no es únicamente un anotador impulsivo. En Turquía ha mejorado mucho su lectura colectiva, encontrando mejor a los interiores en continuación y entendiendo cuándo debe acelerar y cuándo necesita bajar revoluciones. Ahí es donde empieza a parecer más un base de alto nivel europeo y menos un simple generador individual.

Además, tiene una virtud muy cotizada en el baloncesto moderno: no le pesa el balón en los minutos calientes. Es un jugador acostumbrado a asumir tiros difíciles, fabricar puntos cuando el ataque colapsa y forzar faltas constantemente gracias a su cambio de ritmo y agresividad vertical.

El peaje físico que condiciona su techo

Como ocurre con muchos exteriores de este perfil, el gran interrogante aparece atrás. Sus 1,83 metros le convierten en un objetivo claro cuando las defensas cambian bloqueos constantemente o cuando debe sostener emparejamientos físicos durante muchos minutos. En contextos Euroliga probablemente sufriría mucho más. Pero la ACB lleva años demostrando que sabe potenciar este tipo de perfiles cuando están rodeados de estructura táctica y físico exterior alrededor.

Shannon Evans fue seguramente el ejemplo más evidente, y el propio Codi Miller-McIntyre terminó explotando definitivamente en Baskonia desde una circunstancia parecida, aunque desde un molde físico completamente distinto. Cowan no tiene el cuerpo dominante de Codi ni su impacto reboteador, pero sí comparte con él algo muy importante como es la capacidad para absorber muchísimo volumen ofensivo sin perder claridad en la generación de ventajas colectivas.

Un perfil muy reconocible para la Liga Endesa

La sensación es que Anthony Cowan Jr. encajaría especialmente bien en equipos que necesiten un generador ofensivo principal sin tener que acudir al mercado Euroliga. Porque la Liga Endesa sigue siendo uno de los mejores contextos posibles para este tipo de bases capaces de alternar anotación y dirección desde el desequilibrio.

Proyectos como Río Breogán, BAXI Manresa o Surne Bilbao Basket encajan bastante con su perfil de jugador: equipos que necesitan amenaza constante desde el bote, agresividad ofensiva y capacidad para romper partidos desde el perímetro. También tendría sentido en estructuras con competición europea donde pudiera compartir backcourt con un escolta físico más defensivo.

Y ahí es donde empieza realmente su interés de mercado. Cowan ya no parece ese base acelerado que aterrizó en Grecia hace unos años. Su paso por Lituania y Turquía deja la sensación de estar ante un exterior mucho más maduro, preparado para asumir galones ofensivos en una liga tan táctica y exigente como la ACB, y el mercado comienza hacer ruido.

Porque cada verano aparecen muchos anotadores americanos en el mercado europeo. Lo difícil es encontrar bases capaces de generar puntos propios, producir ventajas colectivas y competir de verdad cuando el balón empieza a quemar. Y Anthony Cowan Jr. empieza a demostrar precisamente eso.