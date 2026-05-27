El mercado de la Euroliga está viviendo una gran actividad con varios movimientos que apuntan al Valencia Basket, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas tras una temporada excelente en la competición europea. Entre los nombres que más interés han generado aparece el de Jean Montero, cuyo rendimiento ha despertado el seguimiento de grandes clubes europeos, entre ellos el Olympiacos, pero hay otros que también podrían tener ofertas para salir este verano.

Panathinaikos pone la mirada en el fichaje de Kameron Taylor

Según apuntan varios medios de comunicación en Grecia, el Panathinaikos ha mostrado interés en el fichaje de Kameron Taylor. Tras destacar en Unicaja, el estadounidense dio el paso al Valencia Basket después de pagar los 700.000 euros de su cláusula, convirtiéndose en uno de los refuerzos más caros del mercado ACB. La temporada del alero está siendo positiva, con promedios cercanos a los 12 puntos, más de 4 rebotes y una aportación constante en defensa.

El posible fichaje encajaría en la estrategia del Panathinaikos de reforzarse con perfiles contrastados en la máxima competición europea. Con un historial dominante en la Euroliga y aspiraciones constantes a la Final Four, el equipo griego busca jugadores capaces de marcar diferencias inmediatas, y Taylor cumple ese perfil. Aunque no hay negociaciones cerradas, su nombre ya figura entre los candidatos destacados del mercado.

Postura de Valencia Basket y movimiento de Panathinaikos con Badio

En el Valencia Basket existe una postura muy clara respecto a Kameron Taylor: el club quiere retenerlo y no contempla su salida. En la entidad taronja transmiten tranquilidad ante los rumores de mercado, convencidos de que su proyecto deportivo es sólido, competitivo en Euroliga y lo suficientemente atractivo como para sostener a piezas importantes.

En ese contexto, el entorno del club interpreta el interés de equipos como el Panathinaikos como parte habitual del mercado Euroliga, aunque consideran que también hay cierto “ruido” destinado a agitar el panorama. De hecho, el conjunto griego ha aparecido en distintos frentes, incluyendo el seguimiento de jugadores como Brancou Badio, lo que refuerza la sensación de que está moviendo el mercado exterior con varios nombres a la vez.

Números de Kameron Taylor en Euroliga con Valencia Basket