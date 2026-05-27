Las rotaciones del Valencia Basket de Pedro Martínez son más que conocidas. En Liga Endesa ACB volvieron a tener lugar. El técnico catalán acostumbra a utilizar un número de jugadores alto y a tratar de tener a todo el plantel fresco. En parte por ello, en verano llegaron numerosas piezas. Desde roles importantes como Kameron Taylor y Darius Thompson hasta perfiles complementarios como Sima o Nogués.

¿Qué planes tiene Valencia Basket con Darius Thompson en este final de temporada?

Darius Thompson aterrizó en el Valencia Basket con caché de jugador importante. Su buen rendimiento en Euroliga en el pasado era un gran aval para un equipo con mucho talento, pero poca experiencia en la competición. El tiempo ha ido poniendo al base americano en un papel menos protagonista del esperado. Todo ello, con un Sergio de Larrea no especialmente regular en minutaje. Sin embargo, el encuentro de Liga Endesa fue un nuevo episodio.

Los 1️⃣2️⃣ de hoy ⤵️



0️⃣ Brancou Badio

1️⃣ Kam Taylor

3️⃣ Nate Reuvers

4️⃣ Jaime Pradilla

5️⃣ Sergio de Larrea

7️⃣ Braxton Key

8️⃣ Jean Montero

🔟 Omari Moore

1️⃣3️⃣ Darius Thompson

2️⃣4️⃣ Matt Costello

3️⃣2️⃣ Isaac Nogués

7️⃣7️⃣ Yankuba Sima



🏆 J31 #LigaEndesa

✈️🆚 @casademontbz

⌚ Martes,… pic.twitter.com/2tE9TuNMRo — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 26, 2026

El partido entre Casademont Zaragoza y Valencia Basket de Liga Endesa no era un encuentro cualquiera. Los taronjas se jugaban mucho de cara a clasificar bien en el top 4. Los maños no lo iban a poner fácil con el descenso acuciando. A pesar de venir de una Final Four se esperaba una rotación de competición. En el choque, Darius Thompson disputó 7 minutos. Sergio de Larrea 21. La circunstancia tampoco tendría que ser significativa en un equipo de Pedro Martínez, pero solo el tiempo lo dirá, dadas las circunstancias.

¿Playoffs de Liga Endesa ACB con las maletas ya hechas?

Los rumores sobre Darius Thompson le sitúan desde hace tiempo en Olimpia Milano. El Valencia Basket afronta una jornada final de Liga Endesa y unos playoffs ACB verdaderamente ilusionantes en mitad de un año especialmente bueno. Sin embargo, la información de traspasos desestabiliza constantemente la entidad con Badio, Montero, Key… en el candelero.

El caso de Darius Thompson parece ser diferente. Su encaje no ha acabado de ser bueno y su vinculación con otros clubes no ayuda a percibirle más implicado en el proyecto. Ya hace varias jornadas tanto de Liga Endesa y Euroliga que Pedro Martínez, en líneas generales, apuesta más por Sergio de Larrea y Montero como playmakers. Los playoffs ACB desvelarán si son las típicas fluctuaciones de minutos del técnico taronja o si hay un problema más de fondo.