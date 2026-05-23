El Real Madrid logró la victoria en la semifinal de la Euroliga ante Valencia Basket por 90-105 y selló su pase a la gran final del torneo. El conjunto blanco se impuso en un partido muy completo y ahora se medirá a Olympiacos en el último encuentro por el título continental, en un duelo que promete máxima exigencia y en el que buscará cerrar su camino hacia el trofeo.

El tiro exterior sentenció a Valencia Basket

El Real Madrid construyó su victoria a base de un acierto excelso en el tiro exterior, donde firmó una primera parte prácticamente demoledora. En el segundo cuarto llegó a anotar 36 puntos y se fue al descanso con 11 triples convertidos en 18 intentos, una eficacia cercana al 60% que desbordó por completo a Valencia Basket.

Ese acierto desde fuera le permitió alcanzar un marcador altísimo al intermedio (56-62) y, en algunos tramos, abrir ventajas superiores a los 10 puntos. Jugadores como Hezonja (25 puntos), Lyles (17) o Feliz (15) capitalizaron ese ritmo ofensivo. En cambio, Valencia Basket no logró sostener la misma regularidad en ataque. Aunque contó con la aportación de Montero (15 puntos), Reuvers (15), Key (13) y Taylor (11), su falta de continuidad en el acierto y algunos errores en lanzamientos liberados impidieron que pudiera aprovechar sus buenos momentos en la pintura.

Real Madrid superior en rebotes a pesar de las bajas

El dominio del rebote fue uno de los factores clave que sostuvo al Real Madrid durante todo el encuentro. A pesar de las ausencias de Tavares y Len, el equipo blanco cerró el partido con 48 capturas totales, destacando especialmente su capacidad para generar segundas oportunidades con 19 rebotes ofensivos, frente a los 9 de Valencia Basket.

Este dato fue decisivo en el tercer cuarto, cuando los de Scariolo estiraron el marcador y sentenciaron el partido, aprovechando la intensidad de jugadores como Deck y Hezonja para prolongar posesiones y castigar a una defensa taronja que no conseguía cerrar su aro. En el rebote defensivo también se impuso el conjunto madridista, con 29 capturas frente a las 22 del Valencia Basket, lo que limitó mucho las opciones de correr o de generar segundas oportunidades para los taronja.

¿Qué pasó con la defensa de Valencia Basket?

La defensa de Valencia Basket no alcanzó el nivel que había mostrado en otros partidos de la temporada, especialmente en un contexto en el que necesitaba ser mucho más sólida para competir ante un rival de este calibre. El equipo taronja permitió demasiados tiros liberados desde el perímetro, donde el Real Madrid acabó con 14 triples anotados en 34 intentos (41%), y tampoco logró frenar las segundas oportunidades, concediendo 19 rebotes ofensivos.