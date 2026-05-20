La Final Four de la Euroliga está a la vuelta de la esquina y las informaciones que irrumpen alrededor del evento son muchas. Respecto a la semifinal española, el Valencia Basket vs Real Madrid Baloncesto las noticias parecen estar tomando un calado especial. Sin embargo, pocos temas de conversación más candentes que la rotación interior madridista.

El Real Madrid Baloncesto quiere hacer de la necesidad virtud

La primera rotación de Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket posiblemente enfrente a Usman Garuba y Neal Sako. Ambos jugadores son diferentes, pero están acostumbrados a medirse a perfiles similares. El francés tratará de imponer su dominio cerca de los aros mientras que el español buscará aprovechar su movilidad. Si bien este duelo puede tener cierta incidencia, el verdaderamente intrigante es otro.

⏩ PRÓXIMO PARTIDO

🆚 @valenciabasket

ℹ Semifinal | Final Four

🗓️ 22/05 | 20:00 CEST pic.twitter.com/JGcZWeQ6X1 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 19, 2026

Trey Lyles parece el elegido por Sergio Scariolo para ser la segunda rotación al cinco del Real Madrid Baloncesto. A priori, muchos podrían pensar que con ello la zona blanca puede ser martilleada por Valencia Basket de forma constante. Sin embargo, justo el cuadro taronja se caracteriza por la movilidad de sus interiores y el daño que hacen dominando la transición, los espacios exteriores y la amenaza lejos del aro. El americano probablemente se mida a Nate Reuvers, aunque Costello o Pradilla pueden ser también parejas de baile en esta Final Four de la Euroliga.

¿Cómo puede aprovechar Valencia Basket esta circunstancia en la Final Four Euroliga?

Una eliminatoria a un partido como las que regala una Final Four de la Euroliga se decide por detalles. En este sentido, no hay margen de error y la pizarra se vuelve aún más clave. Una de las bazas con las que Valencia Basket puede tratar de cambiarle el paso al Real Madrid Baloncesto es tratar de buscar el emparejamiento Sako vs Lyles. El francés puede sembrar el terror en la zona blanca, pero también tendrá que ser luego capaz de sujetar al americano pululando constantemente lejos del aro. Quizás mediante alguna alternativa zonal.

El juego de Valencia Basket no suele tener una predominancia de juego al poste bajo de sus pívots. A buen seguro que en la Final Four tampoco será así. Sin embargo, sí que dentro del entramado táctico valenciano hay posibilidades de hacer valer la superioridad en la pintura. Una de las claves será el rebote ofensivo. Los taronjas van a tirar sin miramientos y las capturas en ataque se volverán cruciales. Scariolo tendrá que trazar un buen plan contra ello.