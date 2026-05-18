La Final Four entre el Real Madrid y Valencia Basket se presenta como una eliminatoria de máxima exigencia, donde los detalles y el control del ritmo pueden marcar la diferencia. Ambos equipos llegan con estilos muy definidos, pero con los madridistas con bajas muy sensibles en la pintura. De hecho, a Scariolo le gustaría tener a este fichaje para poder batir a los de Pedro Martínez, pero no será posible.

La aportación que tendría Ömer Yurtseven en la Final Four con el Real Madrid

Aunque Ömer Yurtseven llegue sin un gran ritmo competitivo, es difícil que su impacto sea negativo en un contexto en el que el Real Madrid está muy limitado en el juego interior. Incluso en un escenario en el que no esté a su mejor nivel, su presencia física puede ayudar a cerrar el rebote defensivo y a ocupar espacio en la zona, lo que ya supone una mejora respecto a tener que improvisar con jugadores fuera de posición.

Ante Valencia Basket en la Final Four, podría haber sido una pieza útil para Sergio Scariolo, ya que los taronja castigan mucho los desajustes interiores. Simplemente con cumplir en defensa y no desentonar, ya aportaría valor. Si Yurtseven consigue adaptarse rápido al contexto del equipo en la ACB, puede convertirse en un factor sorpresa, aprovechando situaciones cerca del aro, sumando puntos fáciles y dando descanso de calidad a Garuba.

Los ajustes de Scariolo y la ausencia de Ömer Yurtseven en Euroliga

El Real Madrid no podrá contar con sus pívots principales en la Final Four debido a problemas físicos importantes. Por un lado, Edy Tavares arrastra molestias en la rodilla que le impiden competir al máximo nivel, mientras que Alex Len sufre una lesión en el pie que le deja fuera de la rotación en el momento más decisivo de la temporada. A esto se suma que el reciente fichaje, Ömer Yurtseven, no puede disputar la Euroliga al haberse cerrado el plazo de inscripciones, lo que deja al equipo muy limitado en el juego interior justo cuando más exigencia hay.

Ante esta situación, Sergio Scariolo tendrá que buscar soluciones alternativas dentro de la plantilla. Usman Garuba se perfila como la pieza clave en el puesto de pívot titular, aportando energía, defensa y rebote, aunque sin el tamaño dominante de Tavares. Además, jugadores como Trey Lyles pueden actuar puntualmente como “cinco”, apostando por mayor movilidad y tiro exterior para compensar la falta de centímetros.

Números de Ömer Yurtseven en la Euroliga 2025-26