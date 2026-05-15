La situación no puede ser más compleja para el Real Madrid Baloncesto. Cuando parecía que el tramo final de temporada discurriría sin lesiones, llegaron los varapalos de Edy Tavares y Alex Len. Los blancos disputarán una Final Four Euroliga y unos playoffs ACB sin sus centers. Sin embargo, la vía del mercado de fichajes parece abierta.

El Real Madrid Baloncesto, vivo en el mercado de fichajes

Todo parecía apuntar a que,tras las bajas, el Real Madrid Baloncesto apostaría por convertir a Trey Lyles en 5 y cerrar el curso junto a Garuba con esa rotación interior. Todo ello, con un Izan Almansa que presumiblemente daría un paso al frente en participación. Sin embargo, después de unos días de pocas noticias de mercado en el cuadro madridista, irrumpe Omer Yurtseven.

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🆚 @bilbaobasket

ℹ️ Jornada 31 de @ACBCOM

🏟️ Bilbao Arena

🕰️ 19:00 CEST pic.twitter.com/AwiGtScrz5 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 14, 2026

Según las informaciones del prestigioso insider Euroliga Donatas Urbonas, El Real Madrid Baloncesto habría iniciado conversaciones en el mercado de fichajes con Omer Yurtseven. El pívot podría dar mucho aire a una rotación corta de interiores en ACB. Sin embargo, la operación tendría un gran contra.

Omer Yurtseven solo podría jugar Liga Endesa ACB

El Real Madrid Baloncesto tiene dos desafíos importantes en ciernes, una Final Four Euroliga y unos playoffs de Liga Endesa. La exigencia es máxima y la rotación en la pintura corta. Sin embargo, la llegada de Omer Yurtseven solo podría aportar aire en ACB. La máxima competición europea no permite nuevas inscripciones actualmente por lo que el plan en Europa será con el roster actual.

💣🇹🇷 El Madrid, según @BasketNews_com, estaría en “conversaciones avanzadas” para fichar al pivot turco Omer Yurtseven y reforzar la pintura en los playoffs ACB (para la F4 ya no se le puede inscribir)



🧐 De hacerse, me parecería una buena operación, asumiendo que es muy difícil… pic.twitter.com/oLcArpp7xE — Víctor Colmenarejo (@karusito83) May 15, 2026

La carrera de Omer Yurtseven bien avala su llegada. A pesar de una última mala experiencia en Panathinaikos, es un jugador con mucho poso competitivo. Pocos han encajado en el engranaje de Ataman este curso, el propio Richaun Holmes, por ejemplo. El griego dejó buenos momentos, pero acabó saliendo por la puerta de atrás.

Recientemente, el pívot griego de 2.11 viene de dejar grandes partidos en NBA. Los 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias el 2 de abril contra San Antonio Spurs hablan muy bien de su techo. Habrá que ver si el Real Madrid Baloncesto acaba cerrando su incorporación en el mercado de fichajes.