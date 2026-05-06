La serie entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv se alarga hasta el cuarto partido y en un ambiente cada vez más tenso, donde ya no solo se habla de baloncesto. La eliminatoria llega cargada de emoción y de polémica, con Ofer Yannay, el propietario del club israelí, como gran protagonista fuera de la pista, avivando el cruce con sus constantes provocaciones.

La manía del dueño del Hapoel Tel Aviv con el Real Madrid

El presidente del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, ha vuelto a estar en el foco de atención al generar polémica contra el Real Madrid tras publicar en redes una imagen de jugadores madridistas haciendo el check-out del hotel antes del tercer partido de la serie. El dirigente israelí lanzó un mensaje irónico en su cuenta de X: “No es una buena idea si jugáis contra nosotros”.

Checking out before the game is not a great idea when you play against @HapoelTLVBC .. pic.twitter.com/xnrBh6X2tv — Ofer (@OferYannay) May 5, 2026

Sin embargo, la crítica de Ofer Yannay no tiene demasiada lógica y responde más a la intención de generar conflicto antes del cuarto partido. Esta práctica es habitual en este tipo de competiciones: los equipos recogen sus pertenencias por logística, independientemente del resultado. Por ello, su comentario se entiende más como una provocación que como una denuncia real.

Todas las polémicas del Hapoel Tel Aviv en la Euroliga

El dueño del Hapoel Tel Aviv se ha convertido en las últimas semanas en una de las figuras más polémicas de la Euroliga por su constante actividad en redes sociales. No duda en lanzar mensajes para enfrentarse a rivales ni en protagonizar escenas llamativas durante los partidos, como cuando apareció con una bufanda del Valencia Basket en el Movistar Arena, un gesto que incendió a los aficionados taronja por los rifirrafes previos entre ambas partes durante la temporada.

En el caso del Real Madrid, su enfrentamiento tiene un origen claro en el pasado verano, cuando el club israelí logró fichar a Vasilije Micic, un jugador que también interesaba al conjunto blanco. Desde entonces, Yannay ha mostrado una actitud especialmente desafiante hacia el equipo madridista, utilizando cada oportunidad para lanzar indirectas.

La mejora obligada del Real Madrid en la Euroliga

El Real Madrid debe mejorar principalmente su eficacia en los tiros libres si quiere cerrar la serie con solvencia, ya que su bajo acierto en el último partido fue clave en la derrota. El equipo blanco firmó un preocupante 7 de 15 (47%), un dato muy bajo respecto a sus cifras habituales, cercanas al 80% durante la temporada.