La exhibición de Mario Hezonja en la jornada ACB contra UCAM Murcia no solo ha dejado números históricos, sino que también ha reforzado su papel como líder dentro del Real Madrid. En un partido de máxima exigencia, el alero croata asumió la responsabilidad en los momentos más críticos, marcando el ritmo ofensivo y sosteniendo al equipo cuando más lo necesitaba. Su liderazgo ha hecho a los madridistas compararlo con el fútbol, donde el equipo carece de esa característica.

Hezonja lidera al Real Madrid en ACB

La victoria del Real Madrid frente al UCAM Murcia ha dejado una de las actuaciones individuales más impactantes de la historia de la ACB. Mario Hezonja ha firmado 40 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, alcanzando 53 de valoración en solo 29 minutos y 40 segundos, un registro que no se veía en la competición desde 2006.

Además, su acierto en el tiro exterior ha sido clave para el triunfo de los madridistas, con 8 triples de 11 intentos, quedándose muy cerca de marcas históricas del club. Su rendimiento ha sido todavía más extraordinario por el contexto: se ha convertido en el primer jugador en superar los 50 de valoración en menos de 30 minutos en la ACB, participando directamente en una gran parte de los 131 puntos de su equipo en un partido que terminó con 254 puntos totales, récord histórico de anotación conjunta.

Hezonja vs Mbappé: una lección en el Real Madrid

La exhibición de Mario Hezonja ha provocado una oleada de reacciones entre los aficionados del Real Madrid, que ven en su actuación un reflejo del carácter competitivo que siempre ha caracterizado al club blanco. Con el equipo líder de la ACB y centrado en la Euroliga, el alero croata tiró de jerarquía para liderar la remontada ante el UCAM Murcia y ser nombrado MVP.

En contraste, parte de la afición compara esta actitud con la del Real Madrid de fútbol, donde las críticas han señalado la falta de compromiso de algunos referentes en momentos clave de la temporada. En redes sociales se ha comentado especialmente el caso de Kylian Mbappé, cuestionado por estar de descanso junto a su pareja mientras se recupera de una lesión en plena lucha por LaLiga. Esta comparación ha alimentado el debate entre los madridistas, que consideran que en el fútbol faltan líderes, mientras que en la sección de baloncesto sí aparecen referentes claros como Hezonja, Llull o Campazzo, entre otros.

Números de Hezonja en el Real Madrid en ACB