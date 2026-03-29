Hace meses surgieron rumores sobre un posible regreso de Mario Hezonja a la NBA, recordando que fue elegido pick cinco del Draft. Poco después, el croata cambió de agencia y pasó a BeoBasket, la cartera de Misko Raznatovic, avivando aún más los rumores sobre su salida del Real Madrid Baloncesto. Aun así, la operación no será sencilla: Hezonja es una pieza clave del proyecto madridista y tiene contrato vigente hasta 2029.

¿Qué proyecto Euroliga tiene en el radar a Mario Hezonja?

Tener contrato hasta 2029 no garantiza que Mario Hezonja cumpla toda su vinculación con el Real Madrid Baloncesto, y los rumores sobre su posible salida persisten, con varios equipos siguiendo de cerca al alero de Dubrovnik, en el club madrileño desde 2022. Según Backdoor Podcast, Dubai Basketball ya lo tendría en su radar como posible fichaje estrella para el verano de 2026, en su intento de dar un salto de calidad en el proyecto.

El contrato de Mario Hezonja con el Real Madrid Baloncesto incluye únicamente una cláusula de salida hacia la NBA, donde disputó 335 partidos entre Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers, aunque su continuidad en la Euroliga sigue siendo una opción real. Mientras se evalúa un posible regreso al mercado estadounidense, también se contempla la alternativa de que el croata juegue la próxima temporada en Dubai, siguiendo los pasos de Dzanan Musa.

El internacional croata promedia 13,2 puntos y 4 rebotes en 34 partidos de Euroliga esta temporada, elevando sus cifras a 16,2 puntos y 4,2 rebotes en la Liga Endesa. Su perfil es del agrado de Sergio Scariolo, y aunque su salida en el verano de 2026 se anticipa complicada, también aparece la posibilidad de liberar uno de los contratos más altos de la actual plantilla blanca de baloncesto.

Dubai Basketball busca construir un proyecto ambicioso en Euroliga, pero pretende avanzar con pasos firmes y bien planificados, según declaró Cesc Senpau en una entrevista para Solobasket. Misko Raznatovic, representante de Jurica Golemac, cuenta con varios clientes en Dubai, y con la posible salida de Dwayne Bacon al final de la temporada, Hezonja se perfila como el reemplazo ideal, manteniendo además la continuidad de Awudu Abass mediante su renovación.

Jugadores con contrato en Dubai más allá de 2026