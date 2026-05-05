El Real Madrid Baloncesto es uno de los clubes con la cantera más prolífica del panorama europeo. Sin embargo, hay otros muchos grandes conjuntos que le hacen frente en basket formativo. A pesar de la ardua competitividad, los meses de abril y mayo vienen situando a la factoría blanca en lo más alto.

El Real Madrid Baloncesto que destronó a la generación de oro

La cantera del Real Madrid Baloncesto ha dejado alegrías en varias categorías, pero siempre la edad júnior es especial. Todo parecía apuntar a que los madridistas tendrían que conformarse con la plata del CTO de España, ya que el Barça Basket de Dabone, Boumtje Boumtje y Kusturica parecía inexpugnable. Sin embargo,el conjunto de Javi Juárez se negó a aceptar esa realidad.

El Real Madrid se proclama campeón del #FEBJuniorM2026💥



Los blancos se llevan su 16º oro tras llevarse el Clásico en la final🏆



Así ha quedado el podio:

🥇 @RMBaloncesto

🥈 @FCBbasket

🥉 @MovistarEstu #SomosEquipo pic.twitter.com/SJqLo5OxdP — Baloncesto España (@BaloncestoESP) May 2, 2026

La generación dorada de la cantera del Barça Basket sucumbió ante la trabajada zona del Real Madrid Baloncesto. Los de Javier Juárez plantearon un partido en el que no se vieran obligados a sostener en uno contra uno a las estrellas culés y, obligándoles a desarrollar un juego de pases, acabaron llevándose la final. A pesar de ser el logro más sonado en inferiores, no es el único.

El cadete y el infantil no quieren quedarse atrás

El resto de equipos de la cantera del Real Madrid Baloncesto no quiere deslucir el éxito del conjunto en edad junior. El cadete del Real Madrid Baloncesto acaba de conquistar la Final Four de Madrid, después de vencer a dos potentes academias como son Spanish Basketball Academy y Zentrobasket. Como no podía ser de otra forma, con Rhys Robinson MVP. Ahora tendrán que demostrar su valía en el CTO de España. Los infantiles, por su parte, también vienen dando el do de pecho.

El infantil del Real Madrid Baloncesto ya demostró su categoría alzando la Minicopa, uno de los torneos más prestigiosos en cantera. No obstante, parece querer mantenerse en lo más alto en el panorama español. Por delante, los madridistas tienen los playoffs de la FBM y, presumiblemente, el CTO de España. Además, el equipo U13, infantiles de primer año, se proclamaron campeones del Torneo Ciudad de Vera contra todo un Barça Basket en la final.