En una semana en la que el Barça Basket ha sido noticia en la Euroleague Next Gen por su clasificación en primer puesto, en el Real Madrid Baloncesto se plantean varias preguntas. La Euroliga junior del conjunto blanco se detuvo por las circunstancias bélicas que acontecían. En los últimos días, los aficionados al basket formativo se plantean una duda deportiva y otra logística.

El Real Madrid Baloncesto a la espera de la Euroliga

El ‘mini’ torneo con sede en Abu Dhabi fue el único que no pudo disputarse al completo. Las sedes de Ulm y Bolonia se finalizaron sin incidentes y la de Belgrado, aún por disputarse, parece que acabará sin mayores problemas. En este sentido, la situación bélica detuvo la participación del Real Madrid Baloncesto en la Euroleague Next Gen a un partido de fase de grupos de su finalización. La resolución, en el aire.

La Euroliga tendrá que dictaminar qué acaba sucediendo con esta circunstancia. El Real Madrid Baloncesto es líder de grupo, aunque con el encuentro frente a Dubai BC por disputarse así como la presunta final. Parece poco probable que para discernir quién pasa a la final se reagende. Todo apunta a que acabará resolviéndose a través de las invitaciones. En ese sentido, el conjunto blanco por nivel y ascendencia tendría visos de acabar disputándola. Por el momento, no hay información de ningún tipo.

Una Euroleague Next Gen verdaderamente potente

El Real Madrid Baloncesto, además de la incertidumbre de su caso, en caso de disputar las finales, tendría que medirse a varios grandes combinados. A pesar de haber talento a raudales, el eterno rival parece el gran favorito para el torneo. El cuadro culé cuenta con un tridente verdaderamente determinante, Mohamed Dabone, Boumtje Boumtje y Nikola Kusturica. El conjunto madridista ya sabe el nivel que ostentan.

The Bologna Qualifier All-Tournament Team



⭐️ Livio Berlingeri

⭐️ Nikola Kusturica

⭐️ Stefan Joksimovic

⭐️ Joaquim Boumtje Boumtje

⭐️ Mansour Bayo#NextGenEuroLeague pic.twitter.com/uOvICoivDt — EuroLeague (@EuroLeague) March 15, 2026

Toda especualción entre un duelo Real Madrid Baloncesto vs Barça Basket en la Euroleague Next Gen es puro basket ficción. Sin embargo, la eterna rivalidad hace que no se pueda no pensar en ello. En el entorno culé ya se habla de una de las mejores generaciones de la historia de la cantera. Por ello, los madridistas están ante un reto importante en Euroliga. Por el momento, en Liga U22, competición con rosters similares, viene imponiéndose el FC Barcelona.

Hablar de la excelsa generación del Barça Basket no resta ni un ápice el talento de la factoría del Real Madrid Baloncesto. A pesar de que los culés parezcan partir como favoritos, el talento madridista ya ha demostrado competirles de tú a tú. Los blancos cuentan con diamantes de la talla de Fabian Kayser, Ilia Frolov, Egor Amosov o Gunar Grinvalds. Proyectos muy potentes de jugadores que nada tienen que envidiar a los azulgranas.