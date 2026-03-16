El Barça Basket junior de Álvaro Salinas ya está en la Final Four de Atenas tras una actuación demoledora en el NextGen de Bolonia. El equipo catalán no dio opciones al Baskonia en la final, imponiéndose por 88-53 después de un primer cuarto igualado. Con un roster repleto de talento consolidado y jóvenes estrellas como Mohamed Dabone y Nikola Kusturica, un ala-pívot que ya atrae la atención de la NBA se llevó el MVP del torneo.

Joaquim Boumtje Boumtje MVP del Barça Basket

El equipo junior azulgrana tenía un único objetivo: asegurar su plaza en la Final Four de Atenas. Para conseguirlo, debía imponerse en la fase previa de Bolonia. El Barça Basket llegó a la final frente al Baskonia con un récord de 3-0, igualando a los gasteiztarras, que contaban con talentos como Juom Maker Bol, Khatiashvili o Joksimovic. Sin embargo, el equipo de Salinas cerró el torneo con un impecable 4-0 y se une a Cedevita Olimpia Ljubljana, ganador en Ulm, como uno de los clasificados para la Final Four de 2026.

Ens arriben grans notícies des de Bolonya!



El 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 ha guanyat la final davant el Baskonia (88-53) i disputarà la fase final del NextGen de l'EuroLeague a Atenes. Enhorabona! 👏💙❤ pic.twitter.com/5hpUISqNQ5 — Barça Basket (@FCBbasket) March 15, 2026

Mohamed Dabone terminó con doble-doble en la final: 10 puntos y 10 rebotes, mientras que Nikola Kusturica firmó 22 puntos en la final, con 2 de 6 en triples. Sin embargo, el MVP del torneo fue Joaquim Boumtje Boumtje, quien aportó 18 puntos y 11 rebotes ante Baskonia y promedió en Bolonia 18,8 puntos, 8,5 rebotes y 2 asistencias, alcanzando una valoración media de 21.

El ala-pívot estadounidense, que se incorporó a la cantera del Barça Basket hace tres temporadas desde el programa formativo Team Speights Elite de Florida, es hijo de Ruben Boumtje Boumtje, exjugador de la NBA, y se ha convertido en una de las grandes promesas blaugranas. Se espera que en el futuro forme parte de la rotación de Xavi Pascual junto a Mohamed Dabone. Por ahora, su foco está en la Final Four de Atenas, donde luchará por un título NextGen Euroliga que el Barça no conquista desde 2016.

Joaquim Boumtje Boumtje is the Bologna Qualifier MVP 💯



What a weekend for the 🇺🇸 forward!



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Kusturica y Boumtje Boumtje en el quinteto ideal

Junto al ala-pívot azulgrana, el quinteto ideal del torneo de Bolonia incluyó a su compañero Nikola Kusturica, escolta serbio que ya debutó con el primer equipo, así como a Stefan Joksimovic (Baskonia), Livio Berlingeri (Virtus Bolonia) y Mansour Bayo (Trento), quien promedió 13 puntos y 10,5 rebotes a lo largo del torneo.

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