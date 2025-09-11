Varios canteranos del Barça Basket apuntan a protagonizar una gran temporada 2025-26, ya sea en el Junior Preferente, en el equipo de Liga U o, en algún caso, incluso debutando con el primer equipo de Joan Peñarroya. Antes de que eso ocurra, uno de los talentos más prometedores de la cantera azulgrana ha alcanzado un hito sin precedentes: recibir una invitación de USA Basketball.

Joaquim Boumtje Boumtje llamado por Estados Unidos

Joaquim Boumtje Boumtje, una de las grandes promesas de la cantera del Barça Basket, ha alcanzado un hito poco habitual: ha sido invitado por el Team USA para participar en el MiniCamp de octubre, de cara a la preparación del Mundial U17 2026. Aunque se está formando en la cantera azulgrana, Boumtje Boumtje nació en Estados Unidos y es hijo del camerunés Rubén Boumtje Boumtje, quien defendió los colores de los Portland Trail Blazers en la NBA entre 2001 y 2004, lo que convierte esta convocatoria en un episodio excepcional en su carrera.

Joaquim Boumtje Boumtje se ha integrado en la dinámica del primer equipo durante la pretemporada, compartiendo entrenamientos con prospects como Mohamed Dabone y Nikola Kusturica. A pesar de su imponente físico, destaca por su instinto defensivo y continúa perfeccionando su juego ofensivo. Boumtje Boumtje tuvo minutos en el primer encuentro ante París Basketball y también participó en el debut oficial del Junior Preferente de la FCBQ frente a Joventut Badalona, un partido que el Barça perdió 67-72, aportando 25 minutos en cancha y 14 puntos.

El canterano del Barça seguido por NCAA

Tres jóvenes talentos de la cantera del Barça Basket —Mohamed Dabone, Joaquim Boumtje Boumtje y Sayon Keita— están siendo vigilados de cerca por la NCAA ante un posible desembarco en Estados Unidos. De momento, Boumtje Boumtje se ha convertido en protagonista al recibir la invitación del Team USA para el MiniCamp de octubre. Lo hará directamente desde la cantera azulgrana, sin haber desarrollado su juego en el sistema estadounidense, preparándose para el Mundial U17 que se disputará en Turquía del 27 de junio al 5 de julio de 2026.