El mercado de la Euroliga empieza a moverse con fuerza y uno de los focos está puesto en el Panathinaikos, que sigue muy atento a posibles oportunidades para reforzar su plantilla. El conjunto ateniense quiere dar un nuevo salto competitivo y volver a reinar en la máxima competición europea, y ha puesto el punto de mira en el Barça Basket, donde hay un jugador que puede rneoar pero que los griegos quieren pescar.

Barça Basket no renovará a Will Clyburn

Tal y como ha avanzado el periodista Jan Torrent, el Barça Basket ya habría tomado la decisión de no ejecutar el +1 en el contrato de Will Clyburn para la temporada 2026/27, lo que supone su salida tras solo un año en el club. A nivel estadístico, el alero ha firmado en la Euroliga unos promedios de 13,8 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias en 33 partidos, con un 46,3% en tiros de campo y un 38,7% en triples.

Pese a ser una aportación sólida, no ha terminado de consolidarse como pieza clave dentro del equipo, lo que habría llevado al club a liberar además una plaza de extracomunitario. La decisión también llega en un contexto en el que Xavi Pascual ha mostrado cierto descontento con acciones puntuales del jugador, como el tiro precipitado en el final ante Baskonia en el último encuentro.

Panathinaikos se interesa en el fichaje de Will Clyburn

Según ha adelantado el medio griego Esport, el futuro de Will Clyburn podría estar en Grecia, donde el Panathinaikos ya habría mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. El perfil del alero estadounidense encaja con la ambición del conjunto ateniense de reforzarse con jugadores contrastados en Euroliga, uno de los grandes objetivos para el próximo mercado de fichajes.

La posible llegada de Will Clyburn sería un movimiento estratégico para el Panathinaikos, que busca consolidarse nuevamente entre la élite europea. Con su trayectoria en clubes como Anadolu Efes o CSKA Moscow, el estadounidense aportaría liderazgo y versatilidad a una plantilla que vuelve a estar clasificada para los playoffs de la Euroliga, donde se verá las caras con Valencia Basket en cuartos de final.

Números Will Clyburn en ACB