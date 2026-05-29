El Barça Basket sigue atento al mercado de fichajes Euroliga en un momento de supuesto aumento de la inversión por parte de la entidad. A priori, debiera ser un verano movido y con nombres importantes. Por el momento, los Sylvain Francisco, Alpha Diallo, Luwawu-Cabarrot… han sido solo rumores. En un panorama ya marcado por la inflación, irrumpe otro superproyecto.

Tony Parker tiene entre ceja y ceja a los objetivos del Barça Basket

Los rumores sobre una posible inversión importante de ASVEL Villeurbanne en el mercado de fichajes Euroliga lleva tiempo resonando. Uno de los primeros nombres potente fue Armoni Brooks, que si bien parecía que acabaría con Peñarroya cambió el rumbo. Tras ello, parece que Tony Parker se lanzó a por varios nombres en la agenda del Barça Basket.

Tony Parker's "new" Asvel is serious about next season.



After signing Armoni Brooks, there's great confidence to sign two of France's best players, Timothé Luwawu-Cabarrot and Sylvain Francisco, as told to me and @5th_Quarter_ pic.twitter.com/Xko2bVktTZ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 29, 2026

Tras estrechar el cerco con Armoni Brooks, Sylvain Francisco fue el siguiente nombre que irrumpió en la actualidad del conjunto francés. El base que un día estuvo vinculado al Barça Basket tiene bastantes visos de vestir de negro. Sin embargo, no es el único. Los culés estuvieron ojo avizor con Luwawu-Cabarrot. Sin embargo, la posibilidad de incorporar a Alpha Diallo alejó al francés. Tras la firma del alero africano por Dubai BC, el jugador de Baskonia volvía a estar en el candelero. No obstante, según Matteo Andreani ASVEL tendría mucha confianza en hacerse con él en el próximo mercado de fichajes Euroliga.

La inflación del mercado de fichajes Euroliga amenaza el statu quo de la competición

El Barça Basket parecía dispuesto a hacer un aumento de presupuesto y, con ello, conformar un roster en el mercado de fichajes para la máxima élite Euroliga. Sin embargo, la realidad del panorama está complicando y mucho a los culés hacerlo. Varios de sus objetivos parecen tomar rumbo a Dubai, Hapoel, ASVEL… y las operaciones este verano se tornan más complejas.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀



Xavi Pascual farà efectiva la seva clàusula de rescissió i deixarà de ser entrenador del Barça de bàsquet al final d’aquesta temporada



El comunicat sencer, aquí 👇https://t.co/9Brur89S8C — Barça Basket (@FCBbasket) May 27, 2026

La salida de Xavi Pascual y la incertidumbre en el banquillo no ayuda a operar. Si el dinero, incluso con la ampliación de inversión, es ya un problema, no ayuda la falta de proyecto. Por el momento, no hay nadie en la banqueta que pueda seleccionar los perfiles que necesita para su juego. Por otro lado, pocas superestrellas querrán cerrar un acuerdo sin saber quién les dirigirá.

Los conjuntos griegos y turcos ya estaban en el máximo escalafón económico y clasificatorio. A ellos, parecen dispuestos a unirse Dubai y Hapoel. El Real Madrid está asentado también como un gigante de la Euroliga, pero es que ahora movimientos como los de ASVEL hacen dudar al aficionado culé cuál será su lugar en la tabla el próximo curso.