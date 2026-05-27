El Barça Basket ya está centrado en diseñar el próximo proyecto deportivo, con la idea de reconstruir la sección de baloncesto tras varias temporadas irregulares. En los despachos se trabaja en movimientos clave en el mercado y en la reorganización interna del club, con el objetivo de recuperar la competitividad al máximo nivel tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. El primer fichaje para encajar el puzzle ya se ha dado.

El Barça Basket quiere fichar a Xevi Pujol

Tal y como ha avanzado Mundo Deportivo, el Barça Basket tiene muy encarrilada la llegada de Xevi Pujol como nuevo director deportivo. Este movimiento supone un paso más dentro de la reestructuración de la sección de baloncesto que está llevando a cabo la entidad. Tras varios años sin títulos y con decisiones deportivas cuestionadas, el club busca un perfil joven pero con buen ojo para construir plantillas competitivas.

Xevi Pujol llegaría para ocupar el puesto que dejará Juan Carlos Navarro, cuya etapa en los despachos del Barça Basket ha quedado marcada por los malos resultados del equipo en las últimas temporadas. Según ha informado el medio citado anteriormente, la dirección del club considera necesario un cambio de rumbo en la gestión deportiva, por lo que apuesta por una figura nueva que lidere la planificación de la plantilla y un nuevo proyecto para regresar a la élite del baloncesto europeo.

Los motivos del Barça Basket para el fichaje de Xevi Pujol

El paso de Xevi Pujol por el BAXI Manresa fue clave para consolidar su reputación como uno de los ejecutivos jóvenes más prometedores del baloncesto español. Allí destacó por su capacidad para encontrar talento poco conocido y formar un bloque competitivo que superó las expectativas, logrando competir al máximo nivel tanto en competiciones nacionales como europeas.

Su trabajo no solo se ha valorado por fichajes acertados, sino también por dar coherencia a un proyecto deportivo con identidad y ambición pese a contar con menos recursos que otros clubes. Precisamente ese perfil es el que ha llevado al Barça Basket a apostar por él en este momento de cambio.

La primera gran decisión de Xevi Pujol en el Barça Basket

Una de las primeras y más importantes decisiones que deberá tomar Xevi Pujol en su llegada al Barça Basket será la elección del nuevo entrenador. Tras la salida de Xavi Pascual, el club necesita un técnico que marque el rumbo del proyecto, por lo que esta decisión será clave para definir el estilo de juego y liderar la reconstrucción del equipo en los próximos años.