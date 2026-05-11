Que Dubai Basketball quiere dar el golpe definitivo y construir una plantilla de auténtico lujo para asaltar la Euroliga 2026-27 parece cada vez más evidente. Más aún después de arrebatarle al Barça Basket el posible fichaje de Alpha Diallo. Pero el club emiratí no se detiene ahí: la búsqueda del entrenador que lidere el proyecto sigue abierta y el gran favorito es Xavi Pascual, una figura que entusiasma en Dubái para capitanear el ambicioso proyecto del futuro.

Xavi Pascual y su continuidad en el Barça Basket

El técnico catalán dejó una pequeña puerta abierta a una posible salida una vez finalice la presente temporada, y en Dubai Basketball ya lo consideran la gran prioridad para ocupar el banquillo. Así lo avanzó hace unos días Óscar Herreros en su perfil de X, alimentando además el gran interrogante: por qué Xavi Pascual podría plantearse marcharse apenas unos meses después de aceptar la propuesta de Joan Laporta para liderar la sección de baloncesto del Barça Basket.

Como principal motivo de duda, Xavi Pascual podría considerar que varias de las promesas realizadas por la directiva blaugrana y los responsables de la sección no se han terminado de cumplir. El técnico pediría un mayor margen económico y más peso en la planificación deportiva para construir una plantilla realmente adaptada a su idea de juego. Todo apunta, además, a una profunda reconstrucción del Barça Basket este verano, con nombres encima de la mesa como Mike James, Moses Wright o Josh Nebo para reforzar el nuevo proyecto.

Será una vez termine la temporada cuando se despeje definitivamente la incógnita sobre la continuidad de Xavi Pascual. Mientras tanto, la opción de Dubai Basketball gana cada vez más fuerza como una alternativa muy real para el técnico catalán, atraído por la posibilidad de liderar un proyecto ganador a largo plazo respaldado por el enorme potencial económico del club de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuál es el precio para la salida de Xavi Pascual?

Mientras se disputa el tramo decisivo de la Liga Endesa en España, y según desveló Matteo Andreani en su perfil de X, Xavi Pascual ya habría mantenido conversaciones directas con Abdullah Al-Naboodah, presidente de Dubai Basketball, con un objetivo muy claro: convencer al técnico de Gavà para liderar el proyecto emiratí. El club sabe que, si obtiene el ‘sí’ definitivo del actual entrenador del FC Barcelona Bàsquet, deberá activar una cláusula de rescisión que rondaría los 300.000 euros.

Argumentos a favor para la continuidad de Xavi Pascual

Liderar a largo plazo el Barça Basket, su casa.

Reconstruir el roster blaugrana.

Obtener un mayor presupuesto y llevar a cabo fichajes de su agrado.

Dar salida a jugadores que no entran en sus planes.

Volver a ganar con el Barça Basket.

Argumentos en contra de Xavi Pascual para salir