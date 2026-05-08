El Barça Basket se encuentra inmerso en la pelea por conquistar el título de Liga Endesa. Sn embargo, la faena que tiene por delante en el mercado de fichajes no es cosa menor y, con muchas estrellas Euroliga en movimiento, no puede dejar de otear el panorama. En este sentido, uno de los temas de conversación recurrentes es el juego interior, en el que parece que ni Willy Hernangómez, ni Jan Vesely, ni Fall continuarán.

La revolución en el mercado de fichajes Euroliga del Barça Basket va tomando forma

Ya ha habido varios movimientos de llegada que parecen, a falta de oficialidad, que acabarán produciéndose. Sin embargo, la operación salida no está del todo clara. La competición manda y parece que los adioses se están postergando, pero no por ello varios contratos no están cerca de su vencimiento. En este sentido, Jan Vesely parece ser uno de los primeros en dejar noticias en estas lindes.

💣👀Olimpia Milano is in talks with Jan Vesely, sources told me and @webEncestando



Talks ongoing but no agreement yet.

Vesely’s demands are too high for now.



➡️https://t.co/z2FdtCVLY7#EuroLeague #OlimpiaMilano #Milano pic.twitter.com/Ngi97D1UkO — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 8, 2026

Una de las noticias del día en materia de mercado de fichajes Euroliga ha sido la expuesta por el medio especializado Encestando. Según han afirmado, Jan Vesely estaría en conversaciones con Olimpia Milano. Por el momento, parece que no han ido más allá debido a las altas pretensiones del jugador del Barça Basket. Sin embargo, la necesidad de reforzar la pintura y el recurrente gusto por jugadores veteranos como Mirotic o Causeur hace que muchos piensen que pueda concretarse.

¿Cómo sustituir a Jan Vesely?

El adiós de Jan Vesely en el mercado de fichajes a otro equipo Euroliga deja un vacío en la pintura. Sin embargo, todo apunta a que Moses Wright y Josh Nebo ocuparán su lugar. No obstante, a pesar de ser interiores, poco o nada tienen que ver con la leyenda del Barça Basket. Los culés podrían echar de menos varias de las grandes cualidades del histórico center.

El jugador del Barça Basket ha demostrado ser una pieza clave para castigar desde la media distancia y para distribuir desde el poste alto. El center que un día fue un portento físico que martilleaba el aro constantemente se ha convertido en otro tipo de perfil. En este sentido, el conjunto azulgrana podría echar de menos a Jan Vesely, sobre todo en un baloncesto en el que se juega mucho short roll y a la hora de medirse a Tavares. Habrá que ver si buscan una tercera vía con estas cualidades en el mercado de fichajes Euroliga.