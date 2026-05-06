Arrancó como un simple rumor, pero fue ganando fuerza con el paso de las horas hasta que Óscar Herreros, a través de su perfil en X, aseguró que el interés es real y que se hará todo lo posible para sacar del banquillo del Barça Basket a Xavi Pascual. La gran incógnita ahora es otra: si el técnico catalán está dispuesto a dar el paso… y qué motivos podrían empujarlo a tomar esa decisión.

Xavi Pascual es objetivo de Dubai Basketball

El ambicioso club de los Emiratos Árabes quiere dar un salto definitivo en su proyecto en Euroliga y está dispuesto a invertir fuerte para reforzar su plantilla con nombres de peso. De hecho, el fichaje de Jaron Blossomgame estaría prácticamente cerrado, pero el gran golpe podría llegar desde el banquillo: ahí es donde irrumpe con fuerza el nombre de Xavi Pascual.

Xavi Pascual és el gran objectiu de Dubai per ocupar la seva banqueta a partir de la temporada vinent. El tècnic de Gavà té una clàusula de sortida en el contracte que va firmar amb el Barça el passat mes de novembre #fcb pic.twitter.com/sJb3ec0MXg — Óscar Herreros (@oscarherreros) May 5, 2026

El proyecto de Dubái apunta a dar un salto de calidad con la llegada de un entrenador de primer nivel, tras el interino de Aleksander Sekulic hasta final de temporada. Según desvela Matteo Andreani, el gran favorito ahora mismo es Vassilis Spanoulis, que se encuentra sin equipo tras su salida de AS Monaco Basket hace unos meses. Sin embargo, la operación se complica: Anadolu Efes también ha entrado en la puja por el técnico griego, en un escenario donde todo apunta a que Pablo Laso no continuará la próxima temporada.

La propuesta de Dubai BC para su próximo entrenador promete ser muy potente a nivel económico y, además, incluiría plenos poderes para diseñar una plantilla a su medida. Junto al nombre de Vassilis Spanoulis, también gana fuerza la opción de Xavi Pascual, cuyo contrato con el Barça Basket —firmado el pasado mes de noviembre— contempla una cláusula que le permitiría salir del club el 30 de junio.

¿Es posible la salida de Xavi Pascual?

A día de hoy parece una opción lejana, pero en el contexto actual nada puede descartarse. Xavi Pascual tiene un papel clave en la planificación del Barça Basket de cara a la temporada 2026-27, y varios de los nombres que suenan —como Mike James, Moses Wright o Josh Nebo— llevan claramente su sello.

Sin embargo, la irrupción de Dubai BC amenaza con agitar por completo el escenario: el club está decidido a apostar fuerte y podría presentar un proyecto más ambicioso en lo económico, con mayor recorrido a largo plazo que el del conjunto azulgrana. Todo ello, además, en un contexto marcado por las dudas sobre si la directiva encabezada por Joan Laporta ha cumplido plenamente con la prometida libertad total para Xavi Pascual.