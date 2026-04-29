La reconstrucción marcará el rumbo del Barça Basket en la próxima offseason, mientras que el verano se presenta bastante más tranquilo para el Real Madrid Baloncesto en materia de fichajes. Dos nombres destacan en el mercado: Alpha Diallo, que dejará el AS Monaco Basket y apunta a ser una de las prioridades del Barça, e Isaac Bonga, que aparece como una oportunidad interesante para el conjunto blanco. Sin embargo, ambas operaciones dependen de un factor clave que, a día de hoy, no tiene visos de resolverse en las próximas semanas, dejando en el aire dos movimientos que parecían bien encaminados.

La gran cuestión: ¿Euroliga o NBA?

Ese es el gran interrogante que deberán resolver tanto Alpha Diallo como Isaac Bonga en el futuro inmediato. Ambos jugadores se han consolidado como piezas muy cotizadas en el mercado europeo, hasta el punto de que incluso se contempla la posible llegada de Diallo al Barça Basket, donde es valorado como el mejor defensor de toda la Euroliga. Sin embargo, tanto el estadounidense como el alemán mantienen la NBA como un objetivo en el horizonte, con especial atención en el caso de Bonga, que no descarta un regreso a la liga norteamericana.

En el caso de Isaac Bonga, actualmente en el Partizan Belgrado de Joan Peñarroya, varios clubes de Euroliga siguen muy atentos a su situación de cara al futuro. El que más interés ha mostrado es el Real Madrid, que valora su perfil versátil y polivalente, aunque no está solo en la carrera. También equipos como Olympiacos, Hapoel Tel Aviv y Fenerbahce mantienen al jugador alemán en su agenda como una de las opciones a seguir en el mercado.

Tanto Alpha Diallo como Isaac Bonga priorizan, en este momento, dar el salto a la NBA, aunque todavía no está claro si alguna franquicia se decidirá a apostar por ellos. En este contexto de incertidumbre, con la posible llegada de ofertas desde la liga norteamericana a comienzos de julio, los clubes de Euroliga permanecen a la expectativa. Algunos incluso avanzan posiciones con acuerdos prácticamente cerrados, aunque siempre condicionados a la opción de que finalmente ambos jugadores acaben firmando en la NBA.

Isaac Bonga con pasado en NBA

El jugador alemán, de 26 años, fue elegido en el puesto 39 del Draft de la NBA de 2018 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos fueron posteriormente traspasados a Los Angeles Lakers esa misma noche.

Natural de Neuwied, ha disputado un total de 148 partidos en la NBA, pasando por Lakers, Washington Wizards y Toronto Raptors. Su etapa más destacada llegó en su año sophomore en la capital de los Estados Unidos, donde promedió 5 puntos y 3,4 rebotes en casi 19 minutos por encuentro.