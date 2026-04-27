Al Real Madrid Baloncesto le tocará medirse a Hapoel Tel Aviv en los playoffs de la Euroliga. El cuadro isrraelí ha dominado la competición por fases, pero ha acabado cayendo ligeramente. Durante la temporada, los blancos le han ganado los dos enfrentamientos en los que se han tenido que medir. En ambos casos, una exibhición de Mario Hezonja inclinó la balanza. Sin embargo, la situación no es la misma.

Mario Hezonja dio la victoria al Real Madrid Baloncesto en dos ocasiones, pero en unas circunstancias muy concretas

La temporada de Mario Hezonja comenzó con runrún, pero no tardó en disiparse. El rendimiento del croata esta temporada es excelso, aunque queda por examinarse en días “D”. Los playoffs de la Euroliga le ponen frente a un rival que le es especialmente cómodo. El Real Madrid Baloncesto ganó en casa y a domicilio con su estrella como mejor valorado. Sin embargo, una particularidad de ambos encuentros es la ausencia en convocatoria de Trey Lyles.

La relación inversamente proporcional entre Mario Hezonja y Trey Lyles ha sido algo más que comentado en el entorno del Real Madrid Baloncesto este curso. Sin duda, son dos de las grandes estrellas de la plantilla, si no las dos primeras. Sin embargo, utilizan espacios similares: los postes bajos, las esquinas, la línea de fondo… Eso ha llevado a que su rendimiento haya sido un vaso comunicante del de su compañero. Ambos han mezclado mejor con Chuma Okeke o Gaby Deck en el tres/cuatro.

¿Por qué pueden brillar estos jugadores en los playoffs Euroliga?

Una circunstancia bastante característica de este Hapoel Tel Aviv es que tienen su inversión más importante en las posiciones de base y pívot, como mucho Elijah Bryant al dos. Sin embargo, en el tres y en el cuatro, los jugadores no son ofensivamente destacados generando. Esto lleva a que sus defensores no se desgasten, ni acumulen faltas. Por ello, perfiles top del Real Madrid Baloncesto como Mario Hezonja o Trey Lyles pueden vivir muy cómodos en esta serie de playoffs Euroliga.

No es la unica característica del Hapoel Tel Aviv que invita a pensar que las dos estrellas del Real Madrid Baloncesto puedan brillar. El perfil de jugadores en el perímetro de los israelíes es muy dispar. Por un lado, tiene ala-pívots con cualidades de pívot, como Jonathan Motley. Mientras que aleros como Elijah Bryant son prácticamente un escolta. Esto hace que Mario Hezonja y Trey Lyles puedan adaptar su juego a posiciones exteriores o interiores en función del emparejamiento. El choque será un duelo Euroliga cargado de estrategia.