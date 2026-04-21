Trey Lyles encajó rápidamente en el Real Madrid desde su llegada en verano procedente de la NBA, mostrando un buen nivel y sintiéndose plenamente integrado tanto en el vestuario blanco como en la ciudad de Madrid. Sin embargo, el ala-pívot de Saskatoon, formado en los Kentucky Wildcats, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026 y ya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, con su futuro generando cada vez más atención.

Trey Lyles y su futuro en el Real Madrid

La continuidad de Trey Lyles en el Real Madrid no está nada asegurada y su situación apunta a convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado en la Euroliga. Todo indica que varios proyectos de primer nivel ya están atentos a su futuro, con la intención de lanzarse a por su fichaje. En este escenario, el Fenerbahce emerge como uno de los principales candidatos para tomar la delantera y posicionarse en la “pole position” por su incorporación, si finalmente el ala-pívot estadounidense decide cambiar de rumbo.

El Real Madrid y Sergio Scariolo quieren seguir contando con el jugador, que en su carrera en la NBA llegó a disputar 662 partidos repartidos entre cinco franquicias. En la presente temporada, Trey Lyles ha firmado unos promedios de 10,7 puntos y 4,7 rebotes en Liga Endesa, elevando sus prestaciones hasta los 13,3 puntos y 4,3 rebotes en su estreno en la Euroliga, con una media de 21 minutos por encuentro sobre la pista.

Sin embargo, la continuidad de Trey Lyles en el Real Madrid se complica seriamente y su presencia incluso en la temporada 2026-27 en Euroliga no está garantizada. La NBA vuelve a irrumpir con fuerza en el escenario y varias franquicias ya siguen de cerca su situación, interesadas en repescar al que fuera pick número 12 del Draft de 2015. Según informa Matteo Andreani en su cuenta de X, el interior estadounidense vuelve a estar en el radar de la liga norteamericana, lo que abre un nuevo frente en su futuro y alimenta la incertidumbre en el conjunto blanco.

El escenario de un posible regreso lleva semanas sobre la mesa y, aunque el Real Madrid quiere retener a una pieza clave tanto en el presente como en el futuro —Trey Lyles se ha consolidado en muy poco tiempo como uno de los mejores ‘cuatros’ de la competición—, el jugador no vería con malos ojos volver a Estados Unidos. En este contexto, todo apunta a que tanto el jugador como su agente escucharán ofertas cuando arranque la offseason. Un movimiento lógico para un perfil que ya acumuló unas ganancias totales de 42,2 millones de dólares durante su etapa en la NBA.