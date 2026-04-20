El Real Madrid Baloncesto sucumbió frente a La Laguna Tenerife con los descartes de Gaby Deck, Izan Almansa y Mario Hezonja. Mientras que el croata respondía a una gestión de cargas, el argentino descansaba debido a la rotación de extracomunitarios. El caso del español es bien diferente y es que su explosión en cantera no acaba de producirse.

Fue el mejor con el U22 del Real Madrid Baloncesto, pero no fue suficiente

Antes de la jornada ACB, Izan Almansa disputó minutos con el combinado de Liga U22 del Real Madrid Baloncesto. El equipo está plagado de talento joven, pero él no deja de ser la referencia, tanto por ascendencia, como por vínculo con el primer equipo. El cuadro madridista le envió a jugar a un encuentro casi simultáneo al de Euroliga del primer equipo. Toda una declaración de intenciones.

el marciano murciano no tiene vergüenza



matarro de Izan Almansa en la #ligau 👽 https://t.co/AEO96fK9Ru pic.twitter.com/S05FR3cbUO — Liga U (@Liga_U22) April 17, 2026

El Real Madrid Baloncesto U22 se impuso a uno de los equipos más potentes de la liga, Joventut de Badalona. El jugador más valorado del encuentro fue Izan Almansa con 16. Además, fue el segundo que más minutos disputó. A pesar de lo abultado del resultado, no extraña su minutaje, ya que se perdió el partido del primer equipo en pro de que disputara minutos y no perdiera rodaje ante su falta de presencia con la primera plantilla. A pesar de liderar, su performance, tampoco dejó impresionado al aficionado.

Izan Almansa y sus números con el U22

Para Izan Almansa ser el más valorado entra dentro de las expectativas que hay con el joven en una categoría de cantera como la U22. Si bien fue el mejor, sus 7 puntos de anotación es una cifra que a nadie se le escapa que no impresiona. El joven talento del Real Madrid Baloncesto capturó 11 rebotes, pero para un jugador de su presencia física y la edad de muchos de sus rivales, esto no es suficiente. Los motivos pueden ser varios, aunque él ya ha expresado que no le motiva en exceso la competición formativa.

Izan Almansa no parece estar acabando de tirar la puerta abajo en sus pequeños pinitos en Liga U22. El proyecto joven con dinámica de primer equipo no destacó muy por encima de otras perlas como Fabian Kayser o Egor Amosov. Este curso, sus grandes actuaciones se adscriben a partidos con la Selección Española. Por el momento, parece lejos de ser una rotación regular para la primera plantilla del Real Madrid Baloncesto.