El Real Madrid Baloncesto parece haber encauzado de nuevo su juego tras la Copa del Rey. Los madridistas se vuelven a mostrar solventes tanto en Liga Endesa como en Euroliga. En ACB, Sergio Scariolo acostumbra a poner en práctica un mayor número de rotaciones. Mismamente, contra Hiopos Lleida jugadores como Gabriele Procida, Izan Almansa o David Kramer jugaron más de lo habitual.

Proyecto joven, polivalente y buen defensor, la joya del Real Madrid Baloncesto

Si hay un tema recurrente entre las polémicas del Real Madrid Baloncesto es la rotación. El equipo no está dejando una mala cara este curso. Sin embargo, la excesiva rigidez con convocatorias y cambios en días clave ha sido cuestión a debatir. En este sentido, mucho se ha hablado de Procida y Kramer. Sin embargo, Izan Almansa viene demostrando estar preparado.

Izan Almansa, sin mucho ruido, viene haciendo las cosas bien en el Real Madrid Baloncesto. En su último encuentro de Liga Endesa contra Hiopos Lleida firmó 11 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para 16 de valoración en tan solo 15 minutos. Las sensaciones en pista son buenas, pero si se ahonda en la estadística avanzada, uno puede vislumbrar una presencia defensiva notable. Todo ello, siendo este aspecto un claro talón de Aquiles del equipo.

Izan Almansa, líder defensivo del equipo en Liga Endesa ACB

Antes de ahondar en la estadística avanzada, al frío dato siempre hay que darle contexto. La participación de Izan Almansa suele ser en encuentros de Liga Endesa que tienden a ser cómodos para el Real Madrid Baloncesto. A pesar de ello, no hay que quitar mérito a su labor. El murciano es el mejor jugador de toda la plantilla en rating defensivo en ACB. La métrica mide los puntos encajados por cada 100 defensas. Sin embargo, eso no es todo.

🇪🇸 90 – 61 🇬🇪

🔥 Izan Almansa | 12 puntos, 9 rebotes, 3 tapones, 24 de valoración.

🏆 Basketball World Cup European Qualifiers pic.twitter.com/JJjPM2OIQY — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 1, 2025

Evidentemente cada estadística está influida por muchos factores, pero cuando se agrupan varios se pueden vislumbrar indicios de algo. Izan Almansa es el jugador del Real Madrid Baloncesto que más reduce los porcentajes de ‘true shooting’ (métrica que pondera la eficiencia de los tiros de campo en función de la dificultad) del rival en Liga Endesa. Liderando también dicha faceta en tiros de 2 y de 3. Su porcentaje de rebotes defensivos en ACB dentro de la plantilla blanca solo es superado por Trey Lyles. Sin duda, números que auguran un potencial que este curso ya se ha esbozado en liga nacional y en las ventanas FIBA.