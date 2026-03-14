El Real Madrid Baloncesto se encuentra tratando de olvidar el batacazo en Copa del Rey. Los blancos vienen dando un gran nivel y tras vencer en Valencia Basket en Euroliga, ahora, se enfrentan a otro rival ACB, pero esta vez en Liga Endesa. Los de Sergio Scariolo se medirán a Hiopos Lleida en un encuentro en el que varias piezas con pocos minutos como David Kramer, Gabriele Procida o Alex Len podrían tener protagonismo.

El rival del Real Madrid Baloncesto parece pedir a gritos la presencia del tirador

La Liga Endesa ha venido dando muchas alegrías al Real Madrid Baloncesto. Ya sea contra equipos tácticos, alocados, con buenas defensas o de inspiración ofensiva, los blancos han sabido competir en todos los escenarios. Hiopos Lleida es un equipo muy particular. Los catalanes son expertos en hacer de su zona un fortín. Sin embargo, uno de sus talones de aquiles bien podría ayudar a que David Kramer cambiara su sino en ACB.

Si por algo destaca Hiopos Lleida es por su defensa cerrada. Los de Gerard Encuentra liberan muchos tiros exteriores a cambio de evitar que les anoten cerca de canasta. Los resultados están ahí y es que a pesar de las dificultades están lejos del descenso. El contexto del encuentro pide una convocatoria y una rotación madridista con fuerte presencia de tiradores. Un marco idóneo para que un tirador como David Kramer salga del ostracismo.

El extraño caso de David Kramer

Los pocos minutos de David Kramer es uno de los temas más recurrentes de conversación en los entornos del Real Madrid Baloncesto. La presencia física que aporta, su capacidad de abrir la pista y las atracciones que genera saliendo de bloqueos gustan a los aficionados. A pesar de ello, no está teniendo continuidad, sobre todo en Euroliga. En Liga Endesa ACB le van apareciendo oportunidades, pero pocas como el partido contra Hiopos Lleida.

6️⃣ Alberto Abalde

1️⃣ David Krämer pic.twitter.com/eFLR16YINQ — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 4, 2026

David Kramer, además, viene en un buen momento de forma. La poca continuidad que ha tenido con el Real Madrid Baloncesto ha contrastado con la presencia con Alemania. En las últimas ventanas ha demostrado que está con la mirilla ajustada. Por ello, un partido en el que el rival quiere cerrarse, el escolta madridista podría brillar. Quién sabe si Hiopos Lleida puede ser un punto de inflexión a su curso.

Los rankings de Hiopos Lleida