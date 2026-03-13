El Real Madrid Baloncesto venció a todo un Valencia Basket en el Movistar Arena. A pesar de los titubeos lejos de la capital de España, los blancos se muestran intratables en su feudo. El encuentro Euroliga tuvo como protagonistas en el lado madridista a Hezonja y Feliz, las dos mejores valoraciones. Sin embargo, otros actores como Chuma Okeke, Facu Campazzo o Edy Tavares no merecen menos reconocimiento.

El Real Madrid Baloncesto encuentra el faro que tanto necesitaba en Euroliga

Hay varios problemas recurrentes en la temporada del Real Madrid Baloncesto. El primero y más evidente, jugar fuera de casa. No menos dolores de cabeza está dejando la gestión de la segunda unidad y las convocatorias. Sin embargo, en lo que a juego se refiere, algo que genera debate dentro del conjunto es su juego media pista. En transición los de Sergio Scariolo son imparables. No obstante, esa manija compuesta por Facu Campazo, Andrés Feliz, Theo Maledon y Llull parecía requerir de incorporaciones en el mercado de fichajes.

🤳 @23Llull: “Gracias los más de 10.000 que habéis venido al campo y a todos los que animáis desde casa”. pic.twitter.com/k9hksujWKr — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 12, 2026

Hace tiempo que el Real Madrid Baloncesto quiere solucionar sus problemas de juego media pista con la incorporación en el mercado de fichajes de un ‘bajito’ anotador. Los puntos fuera de sistema, la generación desde el pick and roll y las atracciones que generaría ese ‘metepuntos’ son algunos de los aspectos que la dirección deportiva quiere mejorar con ese movimiento. En este contexto, Facu Campazzo ha levantado la mano y ha dejado claro que no es tan necesario. Su regreso de las ventanas ha sido triunfal.

Facu Campazzo da el salto a otra dimension de jugador

La temporada de Facu Campazzo en el Real Madrid Baloncesto ha pasado por varias fases. Su comienzo de curso no fue bueno. Sin embargo, cuando las dudas se cernían sobre él, su mes de diciembre dejó con la boca abierta al panorama baloncestítico. Los 39 de valoración contra AS Mónaco en Euroliga fueron la confirmación de que estaba de vuelta. A partir de ahí ha cuajado grandes encuentros, pero pocos como el de Valencia Basket. El argentino tiró la puerta abajo y sin necesidad de grandes números.

Facu Campazzo no será recordado por su encuentro de 10 de valoración contra Valencia Basket en Euroliga. Sin embargo, el partido del argentino puede ser más interesante para el Real Madrid Baloncesto de lo que puede parecer. Examinando la estadística avanzada del base de Córdoba su protagonismo se ha catapultado. Varias métricas clave: Scoring Attempts, USG%, AST% y el rating neto.

La combinación de varias estadísticas hablan de un nuevo Facu Campazzo para el Real Madrid Baloncesto. En encuentro Euroliga fue el jugador madridista con más scoring attempts (con más intentos de anotar). Esto, en sí, no dice mucho, pero si se combina con un porcentaje de asistencias del 47.4% (porcentaje de puntos asistidos por él cuando está en pista), hablan de un protagonismo superlativo. Su USG% (acciones que terminan en sus manos: tiros, asistencias o pérdidas) fue el más elevado de los dos equipos. Todo ello con un rating neto de +35.1 (el +/- calculado por 40 minutos).

La clave táctica de Sergio Scariolo que llevó al argentino a dominar el juego

Cuando se habla de la generación del Real Madrid Baloncesto media pista no se puede obviar el juego de pick and roll. En este sentido, el equipo no acababa de carburar, pero Sergio Scariolo ha dado un vuelco a su libreto y le ha dado buen resultado. Ahora, Facu Campazzo está mucho mejor utilizado. Una de las conexiones más clásicas del equipo es la del argentino con Edy Tavares. Tan relevante que los rivales de Euroliga ya están más que preparados.

Me gustó la paciencia del Madrid esperando a la ventana de oportunidad para encontrar la continuación.



Valencia dudó en implicarse más por el daño que les estaban haciendo rotando el balón a la esquina contraria.pic.twitter.com/21ZPgdGYfT https://t.co/UADoegoDVc — Marc Castillo (@Marc__Castillo) March 13, 2026

Los rivales Euroliga del Real Madrid Baloncesto venían estructurando sus ayudas para robar el pase directo a Edy Tavares en pick and roll, asi como ahogar a Facu Campazzo para que suelte la pelota. La defensa de estas situaciones invitaba a los madridistas a usar triangulaciones para llevarle el balón. En este circuito de pases, la pelota llegaba a jugadores como Lyles o Hezonja, con peor capacidad de pase y toma de decisiones más errática.

Sergio Scariolo ha dado un giro al juego colectivo. El Real Madrid Baloncesto juega muchos más bloqueos directos con otros jugadores como manejadores. Facu Campazzo es la pieza elegida para triangular en vez de para botar. Su excelsa capacidad de pase le hace llegar la pelota a Edy Tavares con suma facilidad. Con Usman Garuba o Alex Len en pista, que atraen muchas menos ayudas, sí que se dan más situaciones de conexión de pick and roll base-pívot.