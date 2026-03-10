No se esperan demasiados movimientos en la sección de baloncesto del Real Madrid el próximo verano. El club blanco tiene marcado en rojo el fichaje de Nadir Hifi para reforzar el puesto de escolta anotador, pero en las últimas horas ha aparecido un nuevo rumor que apunta a un posible golpe en el mercado: lanzarse a por uno de los actuales MVP de la presente edición de la Euroliga.

Jordan Nwora es objetivo del Real Madrid

El nombre de Jordan Nwora apunta a ser uno de los grandes protagonistas del próximo verano. El Real Madrid Baloncesto aparece como uno de los posibles destinos para hacerse con uno de los jugadores más versátiles de la competición y un perfil que, además, está en la pelea por el MVP de la temporada 2025-26 de la Euroliga.

A sus 27 años, formado en la universidad de Louisville y campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks, Jordan Nwora atraviesa su segunda temporada en la Euroliga. Tras un primer curso en el Anadolu Efes, desde el pasado 8 de julio forma parte de Estrella Roja. El alero está firmando números destacados: promedia 17,5 puntos, 4,4 rebotes y 1,6 asistencias en 25 partidos de Euroliga, mientras que en la ABA League sus cifras se sitúan en 15 puntos y 3,5 rebotes en 11 encuentros.

Se trata de un jugador muy cotizado en el mercado. Jordan Nwora aporta además un 36% de acierto en el tiro de tres puntos y destaca como un perfil de impacto en ambos lados de la pista. Sin embargo, su fichaje no se presenta sencillo: varios proyectos importantes de la Euroliga siguen de cerca su situación, conscientes de que es uno de los jugadores más determinantes de la competición.

¿Perfil diferencial para el Real Madrid 26/27?

El alero de Buffalo aportaría profundidad y un perfil diferencial al roster del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, tampoco se descarta que Jordan Nwora explore la opción de regresar a la NBA, tras una etapa irregular en la liga estadounidense desde que fue elegido en el pick 46 del NBA Draft 2020.

El estadounidense disputó 219 partidos en la NBA defendiendo las camisetas de Milwaukee Bucks, Indiana Pacers y Toronto Raptors. Su mejor etapa llegó en Indiana, donde firmó medias de 13 puntos y 4,7 rebotes por encuentro.