Hace tiempo que el Real Madrid Baloncesto sigue en la búsqueda de un tirador puro para su roster. El mercado de fichajes Euroliga, en este sentido, no es sencillo. La figura del clásico jugador que sale de indirectos con el aro entre ceja y ceja está cada vez menos presente. A pesar de que aún hay rara avis como Sebastián Herrera o Andreas Obst, no es nada frecuente encontrar perfiles así.

El Real Madrid Baloncesto trató de encontrar a su ‘nuevo Jaycee Carroll’ en David Kramer. A pesar de que el alemán brilla cada vez que se enfunda la camiseta de Alemania, parece no adaptarse al ecosistema de Sergio Scariolo. El conjunto blanco hace tiempo que tiene claro que quiere un perfil top en esas lides y se encontraba buscándolo en el mercado de fichajes, pero, además entre los jugadores más ‘top’ de la Euroliga de esa tipología. Ahí irrumpió Andreas Obst.

El nombre de Andreas Obst hacía tiempo que sonaba para varios conjuntos Euroliga, pero con especial fuerza para el mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto. No es de extrañar la rumorología que había detrás de su nombre. Su rendimiento viene siendo realmente impresionante. Por si su nivel no fuera motivo suficiente, el alemán finalizaba contrato este verano. Sin embargo, las circunstancias son otras.

Andreas Obst renueva y parece complicado que vista otra camiseta

A pesar de la querencia del Real Madrid Baloncesto de hacerse con sus servicios, parece difícil que Andreas Obst vista la camiseta blanca. Bayern Múnich ha hecho hoy oficial su renovación con el club bávaro hasta 2029. La extensión de contrato no puede evitar un buy-out, pero la realidad es que la firma presagia una querencia por permanecer en tierras germanas. Además, las cuantías no serán pequeñas y su movimiento en el mercado de fichajes Euroliga parece poco probable.

Andreas Obst officially signs a 3 year extension contract with Bayern Munich.



Obst – Bayern 2029. pic.twitter.com/OWnereY8iS — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 9, 2026

Andreas Obst tendría varias ofertas de Euroliga de cara al mercado de fichajes, incluido el Real Madrid Baloncesto, pero ha decidido aceptar la propuesta alemana. El supertirador firma por 3 temporadas a razón de 2 millones de euros por curso, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados del cuadro bávaro. Hacía tiempo que parecía que la decisión estaba tomada, pero la no oficialidad avivaba rumores, ahora todo parece esclarecerse y dejar paso a un objetivo más del Real Madrid que no llega a cuajar.