El Real Madrid Baloncesto sigue empeñado en quitarse la espinita clavada por la Copa ACB. El conjunto de Sergio Scariolo busca recomponerse anímicamente del mazazo mediante la victoria. En el encuentro de Liga Endesa asi lo hizo y no era sencillo. Un reforzado Dreamland Gran Canaria llegaba con hambre al encuentro, pero Andrés Feliz les puso la puntilla.

El Real Madrid Baloncesto gana in extremis en ACB

El choque entre Dreamland Gran Canaria y Real Madrid Baloncesto estuvo marcado por la igualdad. Si por algo se caracteriza la ACB es por el alto nivel de sus equipos respecto a otras ligas nacionales. En este sentido, los de Sergio Scariolo tuvieron que sudar tinta para llevarse la victoria a casa. Facu Campazzo y Edy Tavares fueron los mejores a nivel estadístico, pero las portadas se las llevó Andrés Feliz.

Si hubo un protagonista en el Real Madrid Baloncesto, ese fue Andrés Feliz. El dominicano firmó un discreto casillero de 5 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Sin embargo, fue el héroe del encuentro ACB. El ‘Tigre de Guachupita’ encestó la canasta ganadora sobre la bocina que le dio la victoria al cuadro madridista. La jugada tiene mucho talento individual, pero tiene más pizarra de lo que puede parecer.

La canasta de Andrés Feliz en Liga Endesa y sus entresijos tácticos

La situación de uno contra uno de Andrés Feliz estaba cargada de ideas tácticas. El dominicano del Real Madrid Baloncesto jugó un uno contra uno, pero no lo hizo sin más. La primera gran pincelada de pizarra es el ‘cruce’ de Facu Campazzo. El argentino era el máximo anotador del Real Madrid Baloncesto y, por eso, era un señuelo perfecto.

Facu Campazzo amenazaba con poner un bloqueo directo. Al ser dos jugadores pequeños, la defensa en cambio estaba cantada. Wong tiene que estar atento a la posible pantalla y tiene que estar preparado para salir con Campazzo si se produce. La finta de bloqueo genera una pequeña duda para que Andrés Feliz ataque 1×1 hacia el espacio de Albicy. Al no producirse la el bloqueo, Andrew se va con Facu e Isaiah va ligeramente tarde ante la duda de si seguir con el suyo o irse con el base madridista. Sin embargo, la canasta ganadora en ACB tiene mucho más.

El spacing que da otro triunfo en Liga Endesa

Al margen de lo interesante de la situación entre Facu Campazzo y Andrés Feliz, el spacing tampoco era casual. En la esquina del lado en el que empieza el dominicano, Sergio Llull, que siempre es una amenaza de tres puntos, más, en una jugada clutch, su defensor no ayudará.

En la esquina del lado por el que el dominicano del Real Madrid Baloncesto ataca, Trey Lyles. El americano es una amenaza de tres, pero también puede cortar por línea de fondo si su defensa ayuda muy alto. De hecho, si Andrés Feliz hubiera fallado, parece que ese rebote podría haber sido suyo gracias al juego por ese espacio ante la ayuda de Pierre Pelos.

Por último, Tavares en lado contrario a la penetración de Andrés Feliz. El caboverdiano atento a un pase colgado si su defensor ayuda o a rebotear en la zona más probable, al otro lado del aro del espacio de la entrada. Además, también libera la línea de fondo opuesta para el posible corte de Trey Lyles. Cada espacio está medido con lupa y es que solo así se pueden cosechar victorias en una competición tan exigente como la ACB. Eso sí, la defensa de Wong es excelsa, pero algunas veces se impone el talento.